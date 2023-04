Lyt til artiklen

En sensationel historie skaber lige nu overskrifter i Frankrig.

Centrum for det hele er træner for storklubben PSG, Christophe Galtier.

Franskmanden kom sidste år til hovedstadsklubben fra Nice, og det er her, at sagens kerne udspringer sig. Flere franske medier heriblandt RMC har beskrevet indholdet af en mail, som den daværende direktør i Nice, Julian Fournier, sendte til klubbens ejere fra INEOS.

Indholdet i mailen omhandler et møde med Galtier og hans søn, der også er agent for ham. Her skulle Galtier have udtrykt racistiske og antimuslimske holdninger. I bund og grund ønskede han ikke at have for mange sorte eller for mange muslimer på sit hold, beskriver Fournier i mailen.

Og det har fået det hele til at gå amok i Frankrig. PSG, der ejes af Qatar Sports Investments, som kommer fra et land, hvor de fleste netop er muslimer, har nu lanceret en undersøgelse af omstændighederne.

Galtier truer med søgsmål via sin advokat og afviser på det kraftigste, mens Nice afviser at gøre mere ved sagen, da man oplyser, at ingen af parterne er i klubben længere samt, at sagen blev håndteret i sin tid.

Den franske træner har ifølge medier modtaget langt over 5000 opkald de seneste dage, efter hans telefonnummer blev lækket på sociale medier, hvoraf mange af dem har været dødstrusler.

Nu er han og familien under beskyttelse.

Det forventes, at Galtier vil adresserer situationen fredag på et pressemøde forud for weekendens kamp mod Lens.