I mange år har landsholdsspilleren Lasse Schöne gjort sig på den offensive midtbane, men det gør han ikke længere.

Derfor regner han heller ikke med, at han skal tage over på den offensive midtbane i stedet for skadede Christian Eriksen i lørdagens Nations League-kamp mod Irland.

Tidligere har Schöne ellers påpeget, at konkurrencen fra Eriksen på netop den position har forhindret ham i at få mange landskampe, men nu har Ajax-midtbanespilleren i stedet erobret pladsen på holdets defensive midtbane.

- Nu har jeg fået en anden plads, så Christians skade kommer på et dårligt tidspunkt. Det kunne godt være sket ti år før, siger Lasse Schöne muntert.

Lasse Schöne var tæt på at score i sin seneste internationale kamp, da han ramte overliggeren for Ajax i udekampen mod Bayern München i Champions League i sidste uge. Lørdag spiller han med stor sandsynlighed for Danmark mod Irland. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Lasse Schöne var tæt på at score i sin seneste internationale kamp, da han ramte overliggeren for Ajax i udekampen mod Bayern München i Champions League i sidste uge. Lørdag spiller han med stor sandsynlighed for Danmark mod Irland. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Det er ikke Christian, jeg skal konkurrere med mere. Jeg har fået en anden plads på mit klubhold og på landsholdet de sidste par år, så jeg ser ham ikke som min konkurrent længere, siger Lasse Schöne.

Landstræner Åge Hareide har bragt Schönes navn i spil, når han har talt om, hvem der skal erstatte Christian Eriksen mod Irland.

Schöne er da også klar til at påtage sig en vikartjans på sin tidligere favoritplads, hvis han skulle blive valgt over andre kandidater som Pierre-Emile Højbjerg og Lukas Lerager.

- Jeg har spillet på den offensive midtbane i stort set hele mit liv bortset fra de seneste tre år. Så selvfølgelig kan jeg godt spille pladsen mod Irland, men det er ikke min position længere, selv om jeg ikke har glemt, hvordan man gør.

- Hvis der er brug for mig, så spiller jeg da der, selv om jeg primært fokuserer på den defensive midtbane. Så længe jeg ligger inde centralt i banen, så skal jeg nok spille godt, siger Lasse Schöne.

Den 32-årige midtbanespiller har spillet 40 landskampe og kvitteret med tre mål.

/ritzau/