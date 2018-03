Flere Manchester United-spillere er 'forbløffede og vrede' over den måde, manager Jose Mourinho har behandlet Luke Shaw.

Sådan forlyder det i det engelske medie The Telegraph.

Reaktioerne kommer efter den engelske klubs seneste kamp, hvor manager José Mourinho offentligt udtrykte sin utilfredshed med venstrebackens præstationer. Du kan se højdepunkter fra Manchester Uniteds seneste opgør øverst i artiklen.

Her blev den blot 22-årige englænder hevet ud i pausen i Manchester Uniteds FA Cup-kamp mod Brighton. Og da Mourinho blev spurgt til udskiftningen efter kampen, blev der ikke lagt fingre imellem på trods af en 2-0-sejr.

»Jeg ville have min defensive linje til at være solid, og jeg ville have mere personlighed, fordi der er for mange gange, hvor Matic (Nemanja, red.) var den eneste med personlighed, vilje og kontrol omringet af mangel på personlighed, mangel på klasse og mangel på vilje,« sagde Jose Mourinho:

»Jeg var ikke glad for hans (Shaws, red.) præstation. Jeg skulle skifte én back, og jeg valgte Luke, fordi Antonio Valencia var i det mindste i stand til at stå i nogle gode defensive positioner,« sagde Mourinho.

Og den offentlige ydmygelse af spilleren skulle ikke være faldet i god jord i Manchester Uniteds omklædningsrum. The Telegraph skriver endda, at holdkammeraterne oplever, at Shaw bliver mobbet af manageren.

Luke Shaw og José Mourinho har angiveligt ikke det bedste forhold i øjeblikket. Foto: ANDREW YATES Luke Shaw og José Mourinho har angiveligt ikke det bedste forhold i øjeblikket. Foto: ANDREW YATES

Ifølge det engelske medie Daily Mail er personer omkring Luke Shaw også meget utilfreds med Mourinhos håndtering.

»Mourinhos behandling af Luke er en skændsel. Hvis han har et problem med ham, så er det eneste anstændige da at holde det mellem dem. Det er ulækkert,« fortæller en kilde tæt på spilleren.

Det er ikke første gang, at Mourinho er efter sin engelske venstreback, der også har kæmpet med langvarige skader og en mangel på selvtillid. Den seneste udmelding fra Mourinho kommer dog blot to måneder efter, at den portugisiske manager kaldte Luke Shaw for ‘én af de bedste på sin position’.

Mediet The Times skriver samtidig, at den engelske landsholdsspiller vil væk fra klubben, og at han ikke vil være at finde i den røde trøje efter næste transfervindue.

Luke Shaw skiftede fra Southampton til Manchester United som blot 18-årig og har kontrakt med klubben indtil 30. juni i år - med en option på at forlænge med et år.

Næste opgave for Mourinhos mandskab er efter landskampspausen, når Swansea kommer på besøg på Old Trafford den 31. marts.