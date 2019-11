På første pressemøde som manager for Tottenham siger José Mourinho, at han er tilfreds med sin nye spillere.

Den nye manager for fodboldklubben Tottenham, José Mourinho, vil undgå at lave samme fejl, som han tidligere har begået som træner.

Det sagde Mourinho på sit første pressemøde for sin nye klub, blot et døgn efter at portugiseren blev præsenteret som afløser for fyrede Mauricio Pochettino, skriver BBC Sport.

- Det er gået op for mig, at jeg har begået fejl, og dem vil jeg ikke begå igen. Jeg vil lave nye fejl, men aldrig de samme, siger den portugisiske manager.

Mourinho ville på pressemødet ikke komme nærmere ind på, hvilke fejl han mener, at han tidligere har begået, men han uddybede:

- Jeg er ydmyg. Ydmyg nok til at prøve at analysere min karriere - ikke kun det sidste år, men det hele, udviklingen, problemerne og løsningerne. Og jeg vil ikke bebrejde nogen, siger han.

Mourinho har været arbejdsløs siden december sidste år, hvor han blev fyret i Manchester United, som lå 19 point bag Liverpool på førstepladsen.

Han var også kommet på dårlig fod med United-stjernen Paul Pogba, og Mourinho blev til sidst kritiseret af Uniteds fans for at spille kedeligt, defensivt fodbold.

- Når jeg ikke vinder, kan jeg ikke være glad, og jeg kan ikke ændre det. Det ligger i mit dna, forklarede Mourinho på pressemødet.

- Nogle gange er du nødt til at arbejde med mennesker, som du ikke bryder dig om, og få det bedste ud af det.

Mourinho brugte næsten 400 millioner pund på 11 spillere i løbet af sine to år i Manchester United, men han mener, at han allerede har arvet et kvalitetshold med Tottenham.

- Det er den bedste gave, og jeg har ikke brug for spillere. Jeg er tilfreds med dem, jeg har, siger den 56-årige manager.

Mourinho har været med til at vinde pokaler i alle de klubber, han har været i - herunder Porto, Chelsea og Inter.

- Vi kan ikke vinde Premier League i denne sæson, men vi kan vinde den i næste sæson, siger Mourinho.

Lige nu er der lidt lange udsigter til et mesterskab for Tottenham, der ligger nummer 14 i ligaen og er 20 point efter Liverpool på førstepladsen.

Tottenham har 11 point op til Manchester City på fjerdepladsen, der giver adgang til næste års Champions League.

Tottenham møder lørdag West Ham på udebane.

/ritzau/