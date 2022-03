José Mourinho er villig til at opgive alt for at få Pierre-Emile Højbjerg til Roma.

Hverken mere eller mindre.

Det er den historie, man torsdag kunne læse i det italienske medie ilmessaggero om den danske spiller, der i sommeren 2020 blev hentet til sin klub Tottenham af den portugisiske verdensstjerne.

Og det er tilsyneladende et forhold, som Mourinho er desperat efter at få til at fortsætte i det italienske, men foreløbig er det ikke noget, danskeren har hørt om, tilkendegiver han på pressemødet før landskampen mod Holland.

»Jeg må smile og sende en hilsen til min gamle træner. Jeg håber, han har det godt, men alt andet har jeg først og fremmest intet hørt om og heller ikke noget at sige til,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

At midtbanekrigeren har gang i noget særligt, der får Mourinho til at savle, er der intet at sige til.

Statistikkerne over den med flest boldberøringer, pasninger og tacklinger i denne sæson i Tottenham viser, at der er ingen over Pierre-Emile Højbjerg.

»Det er en del af mit spil og den type, jeg gerne vil være. At være boldsøgende, at være spilsøgende, at være i centrum. Det er ikke et mål, jeg har, at jeg skal røre bolden mest eller aflevere bolden mest eller tackle mest, men det betyder, at man er meget involveret,« forklarer Højbjerg og fortsætter:

»Samtidig har det også noget at gøre med, at jeg har en del minutter, og det er også positivt. Alt i alt er det positivt. Som hold handler det om, at vi skal have en god sæson, så i sidste ende bliver man også målt på, hvor hvordan holdet gør det, og hvordan vi slutter.«

»Det er ikke nogen hemmelighed, at der er et kapløb, der foregår i Premier League om den fjerdeplads, hvor vi i hvert fald er tre hold, der kæmper tæt om den plads. Det er også vores mål. Når vi kommer tilbage til klubberne, er der kun finaler tilbage.«

Og bagefter kan det være, at José Mourinho vil sprænge banken for at købe ham fri.