Ifølge United-manager José Mourinho er det meget vigtigt, at klubben får forlænget aftalen med David De Gea.

Manchester. Manchester United-manager José Mourinho presser på for at sætte skub i en kontraktforlængelse med målmanden David De Gea.

Den 27-årige spanske keepers kontrakt med Manchester United udløber i 2019 med en option på yderligere et år, men Mourinho er ikke sikker på, at det lykkes at forlænge aftalen.

- Jeg er ikke fortrøstningsfuld. Jeg er ikke bange eller mere end bange. Jeg kan ikke finde det rette engelske ord.

- Lads os se, hvad der sker. Det er kun klubben, David og Davids folk, der kan svare på det.

- Min holdning er, at alle ved, hvor god han er, og alle ved, hvor vigtig han er for Manchester United, og hvis United ønsker at være bedre og ikke dårlige, end klubben er nu, så er det selvfølgelig vigtigt at beholde David, siger Mourinho ifølge AFP.

Den spanske målmand var tæt på et skifte til Real Madrid i 2015, men klubskiftet faldt til jorden.

Dengang forlængede David De Gea sin aftale med United umiddelbart efter.

Han kom til United fra Atlético Madrid i 2011.

Real Madrid hentede i sommer den belgiske målmand Thibaut Courtois i Chelsea, men ifølge AFP skulle italienske Juventus være interesseret i David De Gea.

Manchester United ligger nummer ti i Premier League og er ni point efter topholdet Manchester City.

United har ikke vundet det engelske mesterskab siden 2013.