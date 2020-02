José Mourinho var både bitter og spøgefuld efter Tottenhams nederlag på hjemmebane til RB Leipzig.

Tottenham-manager José Mourinho mener, at manglende bredde var en væsentlig del af forklaringen på, at Tottenham onsdag aften led et 0-1-nederlag på hjemmebane til RB Leipzig i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Havde Tottenham haft den samme bænk som tyskerne, ville der have været bedre mulighed for at svare tilbage på Timo Werners mål, siger Mourinho i et interview vist på TV3+.

- Se på de spillere vi har, og de har. Jeg vil have Yussuf Poulsen, jeg vil have Emil Forsberg. De sidder på deres bænk. Når Poulsen og Forsberg kommer ind, har vi ikke noget at skyde med.

- Érik Lamela kom på banen for os uden at have trænet med holdet. Han kom direkte fra den medicinske afdeling til Champions League. Hvad skal jeg sige, lyder det opgivende fra José Mourinho.

Han måtte blandt andet se bort fra skadede Harry Kane og Son Heung-min i kampen.

Direkte adspurgt mener han ikke, at Tottenham mangler offensiv gennemslagskraft efter salget af Christian Eriksen til Inter. Det er kun skaderne, som er problemet, siger portugiseren.

- Vi har købt Steven Bergwijn, efter vi solgte Eriksen. Og Eriksen var ikke problemet at erstatte, for vi har Giovani Lo Celso med de samme kvaliteter som Eriksen.

- Vi har været i stand til at spille uden Harry Kane, men når vi også er uden Son, så er vi i problemer, siger Mourinho.

Tyskernes 1-0-sejr var fuldt fortjent, men i bedste ironiske Mourinho-stil siger manageren, at han er begejstret for sine spilleres præstation i nederlaget.

- Det var en fantastisk indsats, der er umulig at gøre bedre. Vi kom ind til en meget svær kamp. Jeg kan ikke forlange mere af mine spillere, de gjorde det godt, siger Mourinho.

Der er returkamp i Tyskland 10. marts.

/ritzau/