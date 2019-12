»Upåvirket.«

Sådan sagde den nye Tottenham-træner, José Mourinho, om, hvorvidt Christian Eriksen lader sig gå på af sin nuværende kontraktsituation.

Konklusionen må derfor være, at den 27-årige landsholdsspiller ganske enkelt er slået af holdet af spillere som Harry Winks, Moussa Sissoko, Dele Alli og Lucas Moura. Lørdag sad han på bænken under hele kampen, da Tottenham bankede Burnley 5-0.

For mens Christian Eriksens fremtid er uvis, kunne danskeren formentlig godt tænke sig lidt mere spilletid for at vise sig frem for eventuelle bejlere – eller for at spille sig til en ny kontrakt.

José Mourinho har ikke for alvor kigget Christian Eriksens vej, siden han overtog roret i Tottenham. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere José Mourinho har ikke for alvor kigget Christian Eriksens vej, siden han overtog roret i Tottenham. Foto: EDDIE KEOGH

José Mourinho er gentagne gange blevet spurgt ind til Eriksens situation.

Senest var det forud for lørdagens storsejr over Burnley, og hvor Mourinho tidligere har givet småhints om Eriksens fremtid, tier han nu stille.

»Min følelse er, at indtil jeg har noget officielt i stedet for noget hypotetisk, kommer jeg ikke til at kommentere. Det eneste, jeg kan sige, er, at spillere er uden kontrakt til sommer. Selvfølgelig har jeg haft en samtale med ham, men jeg kommer ikke til at dele noget fra den af respekt for spilleren,« siger Mourinho ifølge AS.

Tidligere har Mourinho sagt, at Christian Eriksen 'er engageret, elsker klubben og er en af os', hvilket førte til spekulationer om, at danskeren måske var vendt på en tallerken og ønskede at fortsætte under den portugisiske manager.

Efterfølgende skrev Daily Telegraph så, at Eriksen skulle have meddelt Mourinho, at han ikke forlænger med klubben.

Tottenham håber angiveligt på, at man stadig kan nå at sælge Christian Eriksen, men sidste chance er i januar, hvis man vil nå at have penge for ham. Mirror skrev fredag, at Manchester United fortsat er interesserede i ham, efter de skulle have budt på Eriksen i slutningen af sommerens transfervindue.

Prisen skulle dog have fået et gevaldigt dyk, og Tottenham skulle være indstillet på at sælge ham til cirka halvdelen af det, Manchester United angivelig bød i sommer. Det skulle nu være 40 millioner euro, Tottenham går efter, hvilket svarer til cirka 300 millioner kroner.

Skulle Eriksen være Tottenham-spiller efter vinterens transfervindue – og derfor gratis til sommer – har flere peget på Juventus som mulig destination. Den italienske topklub er kendt for at hente gratis spillere, og siden 2011 har de hentet navne som Andrea Pirlo, Paul Pogba, Sami Khedira, Kingsley Coman, Dani Alves, Emre Can, Aaron Ramsey og Adrien Rabiot ganske gratis.