Egypteren Mohamed Salah har tryllebundet fodboldfans igen og igen som Liverpool-spiller.

Den lynhurtige troldmand var i særklasse for i Premier League i sidste sæson, hvilket er fortsat i denne sæson under Jürgen Klopps Liverpool-hænder.

Men succesen i den bedste engelske fodboldrække kom først i andet forsøg.

Allerede i 2014 blev Salah hentet til Chelsea af José Mourinho, men her blev egypteren ingen succes, hvorefter han blev udlejet til først Fiorentina og siden AS Roma. Sidstnævnte blev han senere solgt til.

José Mourinho sender Mohamed Salah ind til ind af sine få optrædner i Chelsea-trøjen. Foto: GLYN KIRK Vis mere José Mourinho sender Mohamed Salah ind til ind af sine få optrædner i Chelsea-trøjen. Foto: GLYN KIRK

Det har fået mange til at kritisere José Mourinho for ikke at kunne forløse det talent, som Mohamed Salah på fornem vis udfolder i øjeblikket. Og for at sælge ham.

Den klubløse portugiser fortæller dog, at det slet ikke var tilfældet. Det sker i et interview med BeIN Sports, hvor han siger, at det slet ikke var ham, der ville sælge ham.

»Da klubben besluttede sig for at sælge ham, var det ikke min afgørelse. Jeg købte ham, men solgte ham ikke,« konkluderer Mourinho, der hentede Salah i FC Basel.

»Vi spillede mod Basel i Champions League, hvor Salah var en ung fyr. Når jeg spiller mod hold, analyserer jeg dem i lang tid i forvejen. Jeg forelskede mig i ham. Det var mig, der købte ham. Jeg overtalte klubben til at købe ham. Dengang havde vi fantastiske angribere som Eden Hazard og Willian, men jeg sagde, at klubben måtte købe spilleren,« siger Mourinho.