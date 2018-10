José Mourinho roser sin tidligere stjerne Eden Hazard, som lørdag står over for Manchester United.

London. Chelsea vinder Premier League, hvis Eden Hazard bliver ved med at toppræstere.

Det vurderer Manchester United-manager José Mourinho, som lørdag eftermiddag står over for Chelsea og den belgiske stjerne, som portugiseren selv havde under vingerne i sin tid i London-klubben.

- Historien viser, at når Eden Hazard er den bedste spiller i Premier League, så bliver Chelsea engelsk mester, siger Mourinho.

- Det skete for mig og Antonio (Conte, red.) og i denne sæson. Vi er selvfølgelig stadig i begyndelsen af sæsonen, men indtil videre er han den bedste i Premier League.

- Chelsea hører stadig til i toppen af Premier League, fordi han er den type spiller, som kan gøre en kæmpe forskel, lyder det fra portugiseren.

27-årige Hazard har vundet mesterskabet i England to gange i sin tid som Chelsea-spiller.

Otte runder inde i denne sæson har han været med til at sikre Chelsea 20 point.

Det er lige så mange som Manchester City og Liverpool, som udgør den tætte Premier League-top sammen med Chelsea.

Længere nede i tabellen - helt præcis på ottendepladsen - finder man Manchester United.

Klubben blev toer i sidste sæson, men efter sommerpausen har resultaterne ikke været prangende.

Mourinho lægger ikke skjul på, at han stadig gerne ville have Hazard på sin side.

- Jeg ville elske at have ham i Manchester United, men jeg tror ikke, at Chelsea vil sælge ham til Manchester United.

- Chelsea ledes af nogle intelligente og erfarne personer, og de ville aldrig sælge Eden til Manchester United, konstaterer Mourinho.

/ritzau/AFP