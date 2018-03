Igen og igen og...

David de Gea til Real Madrid. Det er rygtet, som ingen ende vil tage. Men nu tager Manchester Uniteds manager, José Mourinho, fat på spekulationerne og fortæller sin tidligere arbejdsgiver, hvordan landet ligger. Øverst i artiklen kan du se Danmarks måske største Manchester United-fan udfolde sig.

»Jeg ved ikke, hvad Real Madrids intentioner er, men hvis jeg var dem, så ville jeg kigge efter en anden spiller,« fortæller han på pressemødet forud for Champions League-opgøret mod Sevilla tirsdag.

Tilbage i 2015 var David de Gea ellers millimeter fra at skrive under med den spanske hovedstadsklub. På ‘Deadline Day’ glippede skiftet i de sidste minutter af transfervinduet, der ville sende Real Madrid-keeperen Keylor Navas den anden vej.

27-årige David de Gea spillede inden sit skifte til Manchester United i 2011 i den spanske storklub Atlético Madrid. Foto: JASON CAIRNDUFF

Nu små tre år senere er den 27-årige målmand stadig i den engelske Premier League-klub og har været klubbens altoverskyggende profil i denne sæson. Han har således reddet storklubben gang på gang, og Mourinho håber naturligvis derfor også på, at han kan beholde sin nummer 1.

»Jeg tror, at han bliver,« siger Mourinho, og indikerer dermed, at spanieren også vil være at finde i klubben efter sommerferien.

Tilbage i januar fortalte Mourinho, at man arbejder på en kontraktforlængelse med David de Gea.

»Mr. Ed Woodward (administrerende direktør i Manchester United, red.) er ikke på ferie. Han har knap nok ferie. Selvfølgelig prøver han på at give De Gea en kontrakt, der holder ham her meget længere.«

»Jeg siger bare, hvad der er indlysende. Hver og én af jer ville sige det samme - David er én at holde på.

Manchester United har da i øjeblikket også nok at se til. De ligger i øjeblikket på en andenplads i Premier League, hvor de dog er hele 16 point efter bysbørnene Manchester City. Senest slog Mourinhos mandskab Liverpool med 2-1 efter to mål af Marcus Rashford.

Tirsdag er fokus dog på returkampen i Champions League, hvor Sevilla kommer på besøg på Old Trafford. Her skal David de Gea og co. forsøge at spille sig i kvartfinalen efter 0-0 i det første opgør. Men ligesom situationen i Premier League, så øjner United-manageren ikke sit mandskab mange chancer for nå til tops i den europæiske turnering.

»Jeg tror ikke, at vi er kandidater til at vinde Champions League,« siger han.

Manchester United har kontrakt med David de Gea indtil 30. juni 2019.