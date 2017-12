(I videoen øverst på siden kan du se og høre et interview med José Mourinho om attituden, transfers og Manchester United.)

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, er utilfreds. Denne gang med kamp-programmet for julen, som ifølge hans mening favoriserer Arsenal og Chelsea i topstriden i Premier League.

Premier League-programmet i jule- og nytårsperioden meget tæt. Der skal afvikles fire runder på meget kort tid. Hoveddatoerne er 23/12, 26/12, 30/12 og 1/1. Men nogle af kampene flyttes enten forud eller bagud i tid. Om en kamp skal flyttes eller ej, afgør tv-selskaberne, som betaler i meget dyre domme for at få lov at vise kampene på tv.

Helt konkret peger Jose Mournho på, at Arsenal spillede 22/12 mod Liverpool (3-3), mens holdets næste kamp er mod Crystal Palace på udebane 28/12. I mellemtiden har Manchester United afviklet to kampe. 23/12 på udebane mod Leicerster (2-2) og 26/12 mod Burnley.

»Men jeg taler ikke bare om de hold, som har seks dage imellem to kampe, så de kan tage en dag fri og forberede sig grundigt på næste kamp. Jeg taler også om dem, som får en eller to ekstra hviledage. Sådan en ekstra dag betyder rigtig meget,« siger Manchester United-manageren www101greatgoals.com

Her sigter han givetvis til Chelsea, som spiller 30/12, men som slipper for at spille 1. nytårsdag, fordi deres kamp mod Arsenal er flyttet til 3/1. Tottenham og West Ham har ganskv vist seks fridage hen over nytåret, men de skal til gengæld spille både 2/1 og 4/1.

Hjemmesiden har gjort regnskabet op, og det viser, at London-klubberne har det mest gunstige program i forhold til antallet af hviledage. Arsenal, West Ham og Tottenham har hver ni hviledage, mens Chelsea har otte. Ni hold - heriblandt Manchester United - har kun seks hviledage i jule- og nytårsperioden.

Herunder kan du se kamp-programmet for de seks tophold i Premier League

Jule- og nytårsprogrammet for de seks tophold i Premier League Manchester City 23/12 Bournemouth (hjemme) 4-0 27/12 Newcastle (ude) 31/12 Crystal Palace (ude) 2/12 Watford (hjemme) Manchester United 23/12 Leicester (ude) 2-2 26/12 Burnley (hjemme) 30712 Southampton (hjemme) 1/1 Everton (ude) Chelsea 23/12 Everton (ude) 0-0 26/12 Brighton (hjemme) 30/12 Stoke (hjemme) 3/1 Arsenal (ude) Liverpool 22/12 Arsenal (ude) 3-3 26/12 Swansea (hjemme) 30/12 Leicester (hjemme) 1/11 Burnley (ude) Tottenham 23/12 Burnley (ude) 3-0 26/12 Southampton (hjemme) 2/1 Swansea (ude) 4/1 West Ham (hjemme) Arsenal 22/12 Liverpool (hjemme) 3-3 28/12 Crystal Palace (ude) 31/12 West Bromwich (ude) 3/1 Chelsea (hjemme)