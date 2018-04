Arsenals franske manager-ikon, Arsene Wenger, meddelte fredag, at han stopper i London-klubben, når denne sæson er færdigspillet. Det betyder enden på en 22 år lang æra i Arsenal - og i det hele taget i Premier League.

Siden annonceringen af stoppet blev offentliggjort, er hilsner og lykønskninger til Wenger væltet ind fra nær og fjern - venner og fjender. B.T. har samlet en håndfuld af Wenger-lovprisningerne.

JOSE MOURINHO (Manager for Manchester United)

»Jeg ønsker altid det bedste for mine konkurrenter. Hvis han ser frem til det næste kapitel i sin karriere, så er jeg virkelig glad på hans vegne. Jeg er sikker på, at vi som klub vil vise hr. Wenger den respekt, han fortjener.«

SIR ALEX FERGUSON (Tidl. manager for Manchester United)

»Jeg har stor respekt for ham (Wenger, red.), og det arbejde han har ydet hos Arsenal. Det vidner om hans talent, professionalisme og ærgerrighed, at han har været i stand til at dedikere 22 år af sit liv til et job, som han elsker.«



JÜRGEN KLOPP (Manager for Liverpool)

»I dag kan vi sige, at han var - og stadig er - en pioner i fodbold. Han har en fantastisk karriere, enestående personlighed, han er bare en stor spiller i branchen. Vi (trænere, red.) skifter som regel job over natten, og han var så i en klub i så lang tid, 22 år - det er lang tid!«



THIERRY HENRY (Tidl. Arsenal-angriber)

»Det er en blandet følelse for mig, fordi det er en sørgelig dag, hvor den store mand forlader klubben. Han har et par kampe tilbage, men jeg er også på en måde glad, for folk vil give ham den afsked, han fortjener.«

»Arsene Wenger byggede et af de bedste hold, jeg har spillet mod i engelsk fodbold. 98-holdet var fantastisk. Den største kompliment, jeg kan give ham er, at hans hold spillede fodbold på en måde, der tvang os til at ændre på den måde, vi spillede mod Arsenal.«»Han (Wenger, red.) har bragt så meget succes til klubben. Han har givet så meget til fodboldspillet i vores land. Merci et bonne chance, Monsieur Wenger.«»Han (Wenger, red.) fortjener stor respekt - ikke bare fra Arsenals fans men fra hele fodboldverdenen. Vi taler om én af de bedste trænere i verden.«»Han (Wenger, red.) ændrede måden, vi spillede på, måden vi spiste på, massagerutinerne, udstrækningsøvelserne. Og han var klog nok til ikke at ændre på pille ved bagkæden, og han endte med masser af succes med 'The Double' og 'De uovervindelige'.«