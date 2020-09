Pierre-Emile Højbjerg var blandt de "selvtillidsfyldte" straffesparksskytter, der sikrede Tottenham-sejr.

Fem mål på fem straffespark blev det til, da Tottenham sent tirsdag sejrede mod Chelsea i Liga Cuppen efter 1-1 i ordinær spilletid.

Og Tottenhams manager, José Mourinho, har masser af ros til sine kølige straffesparksskytter.

De tæller blandt andre danske Pierre-Emile Højbjerg, som på Tottenhams tredje forsøg bidrog med en sikker scoring fra 11 meter-pletten.

- Min statistik på straffespark er dårlig, og jeg taber størstedelen af gangene. Men alle drengene havde masser af selvtillid og overbevisning, siger Mourinho ifølge Tottenhams hjemmeside efter kampen.

Portugiseren roser samtidig holdindsatsen og kalder det "en fantastisk sejr for drengene".

Mens Mourinho er fuld af lovord om Tottenham-spillerne, gælder det samme ikke for kampprogrammet.

Tottenham var også i aktion søndag, hvor holdet spillede 1-1 mod Newcastle i Premier League.

Engelske Eric Dier var den eneste markspiller, der fik fuld tid i begge kampe, og Dier måtte på et tidspunkt gå fra banen for at tage sig en kort pause i anden halvleg.

- Antallet af minutter, der bliver spillet er farligt. Det, som jeg gjorde i dag med Dier, er meget farligt, siger Mourinho og vurderer ifølge nyhedsbureauet AFP, at Dier var dehydreret.

- Det burde være forbudt at spille to kampe på 48 timer. Det, som Dier gjorde, er umenneskeligt.

Højbjerg fik de sidste 30 minutter i Liga Cup-kampen efter at have været på banen 90 minutter mod Newcastle.

