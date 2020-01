José Mourinho er ikke som så mange andre.

I løbet af sin trænerkarriere har han eksempelvis haft en tendens til at gå over til modstanderholdets bænk midt under kampen. Og det var præcis, hvad Tottenham-manageren gjorde i onsdagens opgør mod Southampton.

13 minutter før tid modtog Mourinho således et gult for at stikke snuden i en Southampton-træners noter.

Det blev han derfor spurgt ind til efter opgøret, som Christian Eriksen og co. tabte 1-0.

»Jeg synes, at det gule kort var i orden, fordi jeg var uhøflig. Men jeg var uhøflig overfor en idiot,« sagde den portugisiske manager ifølge Daily Mirror.

Han uddybede ikke, hvad han mere præcist mente med udtalelsen. I stedet evaluerede han på kampen.

»Det var en ret mærkelig kamp. Vi havde ikke nogle problemer defensivt, og de skabte ikke store problemer,« sagde han blandt andet ifølge AFP.

»Arbejdet handler ikke om at købe, det handler om at arbejde med spillerne. Og det er meget svært for os, for vi har ikke tiden til det.

Med nederlaget ligger Tottenham nu nummer seks i Premier League med 30 point.