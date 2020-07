Mandagens kamp i den engelske Premier League mellem Tottenham og Everton vil nok mest blive husket for, at hjemmeholdets Hugo Lloris og Son Heung-min røg i totterne på hinanden på vej ud af banen efter første halvleg og måtte holdes adskilt af holdkammerater.

Men den udisciplinerede opførsel får tilsyneladende ingen konsekvenser for de to.

Tottenhams manager, José Mourinho, ser derimod den usædvanlige hændelse som tegn på, at spillerne følger et råd om være mere kritiske over for hinanden.

»Det er smukt,« siger Mourinho om optrinnet:

»Det er sandsynligvis et resultat af vores møder. Hvis du vil give en skylden for det, så er det mig. Jeg har kritiseret mine spillere, men de var ikke tilstrækkelig kritiske over for hinanden.«

Skænderiet mellem målmand Hugo Lloris og angriberen Son Heung-min skyldtes formentlig, at sydkoreaneren efter et boldtab kort før pausen undlod at hjælpe til i forsvaret, hvilket ikke faldt i god jord hos franskmanden. Der blev både skubbet og råbt, inden holdkammeraterne lagde sig imellem.

»Jeg har bedt spillerne om at stille større krav til hinanden,« siger Mourinho, og oplyser, at Lloris i sin egenskab af anfører havde bedt Son om at yde mere for holdet:

»Et hold bestående af pæne og flinke fyre er tilfreds med at slutte sæsonen af med at vinde en fair play-pokal, og det har jeg aldrig været interesseret i at vinde. Jeg bryder mig ikke om et hold, som ikke har en kritisk sans.«

Mens de skændtes inden pausen, krammede Hugo Lloris og Son Heung-Min hinanden efter pausen. Foto: Adam Davy/NMC/Pool

Tottenham-manageren tilføjer dog, at det have været at foretrække, hvis de to spillere havde ventet med at gå i kødet på hinanden, til de var kommet ned i omklædningsrummet.

»Jeg kan godt sige jer, at mine store vinderhold havde store skænderier,« lyder det fra Mourinho, der i England har vundet titler med både Chelsea og Manchester United.

Efter pausen var alt godt mellem Lloris og Son Heung-min, som krammede hinanden på vej ud til anden halvleg. Tottenham vandt kampen på et selvmål af Evertons Michael Keane.

/ritzau/Reuters