Lige nu viser Christian Eriksen sig ikke fra sin bedste side.

Sådan lyder det ærligt fra danskerens manager i Tottenham, Jose Mourinho.

Og portugiseren ved godt, at der kan være forskellige grunde til, at fodboldspillere generelt kan svinge i niveau og ikke være lige gode hver sæson.

»Hvis du spørger mig til grunden - så er jeg jo ikke idiot, jeg har været i fodbold i mange år,« siger José Mourinho til Sky Sports med henvisning til, at Christian Eriksen står i en situation, hvor hans kontrakt med den engelske klub udløber til sommer.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

»Jeg ved udmærket godt, at en spiller i den situation, uanset om han vil det eller ej - og jeg hverken anklager eller kritiserer ham - er en spiller, der ikke præsterer på højeste niveau,« siger Mourinho.

Han understreger dog, at Christian Eriksen er en stor hjælp at have på banen, når han spiller, selvom det ikke gik helt optimalt mod Liverpool.

Spørgsmålet er dog, hvor mange kampe Christian Eriksen har igen som Tottenham-spiller.

For tidligere mandag kom det frem, at danskerens agent, ifølge det italienske medie Calcio Mercatom, har lavet en 'flerårig aftale' med Inter.

Videre lyder det, at Christian Eriksen i så fald kan se frem til at blive den bedst betalte spiller i den italienske klub: Mediet kan nemlig tilføje, at årslønnen kommer til at lyde på lige omkring 75 millioner kroner inklusive bonusser.

Ifølge italienske Sky Sports venter Inter nu på en endelig 'tommel op' fra Eriksen-lejren, efter de har lagt et kontraktforslag på bordet.

Alle spekulationerne er dog ikke noget, der får konsekvenser for Christian Eriksens minutter på banen. I hvert fald kommer Mourinho med et klokkeklart løfte.

»Han spiller i morgen (tirsdag, mod Middlesborough i FA Cup, red.). Efter det har vi en kamp på lørdag, og måske spiller han. Jeg kan ikke sige mere end det,« siger Tottenham-manageren.