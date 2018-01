At kalde det en ordkrig er næsten at negligere det, der foregår i disse timer mellem Manchester United-manager José Mourinho og hans Chelsea-kollega Antonio Conte. Og kollegaer er muligvis også så meget sagt.

For de to chefer er slet ikke på bølgelængde, og lige nu kulminerer det dårlige forhold.

Det startede allerede, da José Mourinho for et par dage siden reagerede på rygter om, at han var på vej væk fra Manchester United med ordene:

»Bare fordi jeg ikke opfører mig som en klovn på sidelinjen, betyder det ikke, at jeg har mistet motivationen. Jeg foretrækker at opføre mig, som jeg gør, mere modent, for det er bedre for mit hold og mig selv. Jeg synes ikke, at man behøves opføre sig som en gal person på sidelinjen bare for at vise, at man stadig er passioneret,« sagde José Mourinho ifølge The Evening Standard med det, som mange betragtede som en stikpille til Antonio Contes mere livlige trænerstil.

Den fangede de engelske journalister, og han fik da også et spørgsmål om netop det.

»Jeg synes, han burde kigge tilbage på, hvordan han selv var. Måske talte han om sig selv. En gang imellem glemmer man, hvad der er blevet sagt, og det er sådan, han er,« lød det fra Conte, der også mente, at Mourinho var 'demenza senile' - senildement.

Og skulle José Mourinho så lade den ligge der og lade en af hans helt store konkurrenter få det sidste ord? Nej, selvfølgelig ikke.

Først mente José Mourinho, at hans kommentarer om at opføre sig som en klovn på sidelinjen var blevet misforstået. Og så reagerede han.

»Ja, jeg har begået fejl i fortiden på sidelinjen. Ja, jeg kommer til at lave færre af dem, men jeg vil stadig lave nogle få. Hvad der aldrig er sket for mig, og som aldrig vil ske, er at få karantæne for matchfixing. Det er aldrig sket og vil aldrig ske,« lød det fra Mourinho med henvisning til den karantæne, som Antonio Conte fik i 2011, men som siden først blev skåret ned og til sidst blev han helt frifundet.

Det kunne være enden på historien om to mænd, der er trænere for to af Englands og verdens største klubber, men det er det ikke. Da Antonio Conte hørte om det seneste stød, måtte han reagere.

»Det er svært at besvare den type kommentarer. En person, der er ude efter at trykke andre ned, er en lille mand. Vi kender ham alle. Det er sådan, han er. Det er der ingen overraskelse i. Han er en lille mand,« lød det fra Antonio Conte.