Det er ved at være et halvt år siden, at Manchester United udskiftede gnavne og let-fornærmelige José Mourinho med smilende og let tilgængelige Ole Gunnar Solskjær.

Og efter en fremragende start på tilværelsen som Manchester United-manager er den sympatiske nordmand gået fuldstændig i stå. Og med blot to sejre i de sidste 12 kampe fik han parkeret storklubben på en meget lunken sjetteplads i Premier League.

Og det kan José Mourinho nu ikke lade være med at godte sig over. I et interview med franske L'Equipe sender han en stikpille til sin norske afløser, da snakken falder på 'søde fyre' i fodboldverdenen.

»Jeg ønsker ikke at være 'den søde fyr',« siger Mourinho.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

»For de søde fyre bliver - efter tre måneder - en marionetdukke, og det ender ikke godt.«

»Når du næsten er alene i den forstand, at ikke har støtten fra klubben, mens visse spillere går imod træneren - hvem er så den søde fyr?«

José Mourinho holder desuden fast i, at han i perioder var en stor succes hos 'de røde djævle'.

»Når jeg siger, at den anden sæson var fantastisk, så er det, fordi potentialet og sæsonmålene blev opfyldt. Jeg pressede holdet - som en appelsin - for at opfylde dette.«

Foto: SEBASTIEN BOZON Vis mere Foto: SEBASTIEN BOZON

Engelske medier har spekuleret meget i, at Mourinhos nedtur i Manchester United skyldtes, at han tabte magtkampen til den franske stjernespiller Paul Pogba. Men den præmis køber den iltre portugiser ikke.

»Problemerne er der. Du kan sige, at disse problemer er spillerne, organisationen, ambitionerne.«

»Og jeg kan kun sige, at jeg IKKE kan sige 'ja', hvis du spørger, om Paul var den eneste, der var ansvarlig'.«

Ud over Manchester United har José Mourinho stået i spidsen for FC Porto, Chelsea, Inter og Real Madrid.