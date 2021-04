José Mourinho blev irriteret på en journalist under i et interview forud for søndagens Premier League-brag mellem Tottenham og Manchester United.

Journalisten spurgte Tottenham-træneren, om der var den ønskede harmoni i truppen, eller om den havde fået et knæk som følge af nogle svingende resultater.

Og her svarede den 58-årige portugiser meget kontant.

Det skriver Daily Mail.

58-årige José Mourinho Foto: Peter Powell / POOL

»Jeg forstår ikke, hvorfor du spørger mig om det, fordi for en uge siden skrev og snakkede alle, som om de vidste det hele,« lød det fra José Mourinho, inden han fortsatte:

»Så jeg forstår ikke dit spørgsmål, medmindre du ikke stoler på, hvad dine kolleger har brugt hele ugen på at tale om.«

Spørgsmålet fra Sky Sports-journalisten kommer på baggrund af en tid, hvor rygterne har gået på, at Mourinho har tabt sit omklædningsrum.

Derudover skulle Tottenhams altoverskyggende stjerne, Harry Kane, have et ønske om at forlade London-klubben til sommer, fordi han vil vinde nogle trofæer.

Rygterne omkring utilfredsheden med José Mourinho startede for alvor i slutningen af marts, da Tottenham røg ud af Europa League efter et 3-0-nederlag til Dinamo Zagreb fra Kroatien.

Tottenham er i skrivende stund placeret som nummer syv i Premier League, hvor holdet er fem point efter Chelsea på fjerdepladsen, der giver Champions League i næste sæson.