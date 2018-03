José Mourinhos svinende peptalk skulle have medvirket til Uniteds comeback-sejr over Crystal Palace.

Det så sort ud for den engelske storklub Manchester United, der halvvejs inde i mandagens ligakamp mod bundholdet Crystal Palace var nede med to mål. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

Det var derfor, at Manchester Uniteds berygtede cheftræner, José Mourinho, gik til halvleg med stillingen 0-1 og tog det store verbal-artilleri frem.

»Jeg kan ikke røbe halvdelen af de ting, jeg sagde til mit hold i pausen, fordi så vil det blive censureret på tv. Jeg brugte nogle stærke ord i pausen, som handlede om deres attitude og intensitet i kampen,« sagde Jose Mourinho efter kampen.

Den verbale øretæve i pausen skulle have vækket José Mourinhos tropper. Men det skete først rigtig, efter Crystal Palace havde scoret endnu et mål og udbygget føringen til 2-0.

Manchester Uniteds cheftræner, Jose Morinho, siger, at han gav holdet en verbal øretæve i pausen. Det skulle have været medvirkende til, at holdet vendte 0-2 til en 3-2 sejr over Crystal Palace. Foto: LEE SMITH Manchester Uniteds cheftræner, Jose Morinho, siger, at han gav holdet en verbal øretæve i pausen. Det skulle have været medvirkende til, at holdet vendte 0-2 til en 3-2 sejr over Crystal Palace. Foto: LEE SMITH

Få minutter senere reducerede Chris Smalling med et hovedstød, før topscoreren Romelu Lukaku kunne udligne til 2-2 med et lille kvarter tilbage af kampen.

Det så længe ud til at ende uafgjort. Men et minut inde i overtiden bankede serbiske Nemanja Matic bolden ind i netmaskerne og vendte 0-2 til en mirakuløs 3-2 sejr.

»Det giver os en fantastisk følelse at komme tilbage nede med 0-2 på udebane imod et hold, der er desperat efter point,« sagde Jose Mourinho og fortsatte:

»Jeg er tilfreds med vores karakterstyrke. Vi blev ved med at tro på det. Vi lavede ændringer. Spillerne accepterede risikoen, og så må jeg indrømme, at vi var lidt heldige.«

Den serbiske midtbanespiller Nemanja Matic scorede sit første mål for Manchester United og blev matchvinder i kampen mod Crystal Palace mandag aften. Foto: David Klein Den serbiske midtbanespiller Nemanja Matic scorede sit første mål for Manchester United og blev matchvinder i kampen mod Crystal Palace mandag aften. Foto: David Klein

Manchester United overhalede med sejren Liverpool på andenpladsen. De er nu to point foran ærkerivalerne, som de skal møde i en vigtig kamp på søndag hjemme på Old Trafford.

Men der er stadig langt til toppen af Premier League. 'De Røde Djævle' er 16 point efter lokalrivalerne fra Manchester City.