Christian Eriksen er ikke bekymret for, hvad der slipper ud i Amazons nye dokumentarserie 'All or Nothing', der følger Premier League-klubben Tottenham.

Her spiller danskeren ellers en hovedrolle, da hans kontraktsituation forud for januarskiftet til Inter fylder en del i de første afsnit af den længe ventede serie.



Blandt andet når Tottenham-manager José Mourinho siger sin ærlige mening om danskeren:

»Når holdet har behov for bolden, flytter han bolden bedre rundt, og holdet bliver lidt mere bevægeligt. Men én ting er dynamikken, noget andet er presset. Han presser ikke. Den ekstra ærgerrighed... Han mangler den,« siger manager José Mourinho i serien om danskeren.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Adspurgt i landsholdslejren om den konkrete situation svarer Eriksen kort og kontant på, hvad han synes om kommentaren om den manglende ærgerrighed.

»Den har jeg højst sandsynligt altid manglet, hvis han ser det sådan,« siger Eriksen, der fortæller om en stort setup, da Amazon flyttede ind hos Tottenham for at følge dem i den netop overståede sæson.

»De var mere end en flue på væggen. Da det startede, var der rigtig mange kameraer rundt omkring. Rigtig mange faktisk. Det eneste sted, der ikke var kameraer, var i omklædningsrummet til træning. Til hjemmekampe og udekampe var de med i omklædningsrummet. Du kan også selv se, at når man sidder og spiser, så er der mikrofoner på bordene og kameraer i hjørnerne. Det var 'Big Brother',« fortæller danskeren.



»Efter et stykke tid vænnede man sig til, at de var der. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se, om det virker naturligt for folk eller ej. Men jeg tror, de har rigtig meget materiale, de skal klippe sammen,« siger Eriksen.

Undervejs kommenterer Tottenhams formand, Daniel Levy, også på situationen med Eriksen i en samtale med Mourinho om danskerens agent, Martin Schoots.

»Jeg ved det ikke. Det er så kompliceret med ham. Problemet, vi har med Christian, er, at ingen af os kender sandheden. Hans agent styrer alt. Der er absolut ingen dialog mellem klubben og hans agent. Når han har seks måneder tilbage af sin kontrakt, om han har skrevet under eller ej, så vil det fylde i hans bevidsthed,« siger Levy.

Selv har Eriksen netop ikke set det tredje afsnit, hvor scenen optræder, fortæller han.

»Jeg skal lige have set afsnittet for at vide, hvad der præcis foregår. Selvfølgelig har jeg mine ideer, og jeg ved også, hvad der er sket fra min agents side,« siger han.

Er du irriteret over, at det dukker op nu, hvor du er videre i en ny klub?

»Nej, overhovedet ikke. Der er ikke noget hemmeligt eller negativt. Der er intet i den dokumentar, som ikke må komme ud. Det skaber kun lidt mere fokus, og så har I lidt mere at skrive om,« smiler Eriksen.



Danmark møder Belgien lørdag i Nations League.