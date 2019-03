José Mourinho er klar til et nyt trænerjob og vil til en klub, der har mulighed for at vinde Champions League.

Zinedine Zidane har gjort det. Carlo Ancelotti har også gjort det. Og Bob Paisley ligeså.

Vundet fodboldens Champions League som træner tre gange.

Den bedrift vil José Mourinho også opnå. Lige nu er Mourinho noteret for to Champions League-titler - med Porto i 2003 og Inter syv år senere.

Portugiseren, der blev fyret som manager i Manchester United i december sidste år, er klar til et nyt trænerjob.

Og det skal helst være i en klub, der er i stand til at vinde Champions League.

»Hvis jeg kan vinde Champions League for tredje gang, så vil det være fantastisk.«

»Jeg vil gerne være med på det højeste niveau, og det er Champions League,« siger Mourinho til AFP.

Han satser på at være med i kampen om at vinde turneringen allerede i næste sæson.

»Det ønsker jeg. Nogle gange er man ikke med i kampen, men så skal man vinde andre ting,« siger han.

Mourinho har prøvet at være fodboldtræner i Portugal, Spanien, England og Italien.

Han kunne sagtens se sig vende tilbage til et af de lande, selv om et femte og endnu uprøvet land også frister.

»Jeg kan vende tilbage til et land, jeg har været i før. Og for at være ærlig har jeg nydt at arbejde i alle de lande, jeg har været træner i.«

»Jeg kan også prøve noget meget betydningsfuldt, som vil være at arbejde i et femte land og forsøge at vinde alt i det femte land, som jeg har gjort i de foregående,« siger Mourinho.

Zidane vandt Champions League som cheftræner i Real Madrid i 2016, 2017 og 2018.

Ancelotti vandt Champions League, da han var træner for AC Milan i 2003 og 2007 samt for Real Madrid i 2014. Paisley vandt Europa Cuppen for mesterhold - som turneringen hed dengang - som manager for Liverpool i 1977, 1978 og 1981.

/ritzau/