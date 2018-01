Manchester United-manager, Jose Mourinho, bekræfter, at klubben er tæt på at hente Arsenal-stjernen Alexis Sanchez.

Det bliver mere og mere sikkert, at Alexis Sanchez skifter væk i januars transfervindue. Pilen har længe peget på Manchester City som næste stop for chileneren, men dag for dag har pilen roligt peget længere og længere over mod klubbens rivaler Manchester United.

»Der er ingen grund til at prøve at benægte eller skjule noget mere, men der er ikke noget, der er sikkert endnu,« siger Jose Mourinho om Manchester Uniteds interesse i Sanchez ifølge BBC og tilføjer.

»Jeg tror, alle ved, at vi er omkring ham (Sanchez red.) og især når Arsenals-manager taler på den måde om det, som han gør.«

Torsdag kom det nemlig frem, at Arsenal-manager, Arsene Wenger, har fortalt, at Sanchez med stor sandsynlighed snart spiller i Manchester United-trøjen.

»Jeg har arbejdet med transfers i 30 år, og det ser ud til at ske (en transfer til Manchester United red.), men det kan skride på et hvert tidspunkt,« sagde Arsene Wenger.

Alexis Sanchez' kontrakt i Arsenal løber frem til juni. Derfor kan han til sommer forlade klubben gratis. Men flere klubber forsøger at købe den 29-årige offensiv-spiller fri af klubben før det. Angiveligt skulle Sanchez allerede være blevet enige med Manchester United om sine personlige forhold.

Men Manchester Uniteds forsøg på at Sanchez afhænger af, om Henrikh Mkhitaryan vil skifte den anden vej, da United har tilbudt Mkhitaryan til Arsenal i bytte for Sanchez.

