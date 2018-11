José Mourinho er ikke altid fan af Sergio Agüero, men anerkender argentinerens evne til at score mål.

Søndag mødes to af verdens største fodboldklubber, når Manchester United og Manchester City spiller mod hinanden i Premier League.

Lokalopgøret rejser altid mange følelser i den engelske by, der på kampdage bliver delt i rød og blå.

Der er dog enkelte tegn på forsoning. Manchester Uniteds portugisiske manager, José Mourinho, har således lovende ord til overs for rivalernes argentinske stjerneangriber, Sergio Agüero.

- Jeg beundrer ham for hans fantastiske kvaliteter, siger Mourinho om Agüero ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er små ting i hans spil, som jeg ikke er fan af, men antallet af mål, han scorer, taler sit eget sprog.

- Det handler ikke kun at score mål i en enkelt sæson, men i hele sin karriere. Det handler om at score mål i forskellige ligaer, eksempelvis den spanske. Han kan tydeligvis score mål over hele verden.

Efter en lunken start på sæsonen har Manchester United i de seneste tre kampe kunne gå fra banen som sejrherre.

Det har lagt en dæmper på spekulationerne om Mourinhos fremtid i den engelske storklub, der ellers var begyndt at tage til.

Men det er blot en del af jobbet, når man står i spidsen for en af verdens største klubber, mener portugiseren.

- Det er Manchester Uniteds skyld. Når jeg siger skyld, mener jeg det af de rigtige årsager. Det er på grund af klubbens historie, at et enkelt nederlag kan betyde krise, siger José Mourinho.

Søndagens kamp mellem Manchester United og Manchester City fløjtes i gang 17.30 dansk tid.

/ritzau/