Så slog han lige til igen med en mere eller mindre subtil sviner til en kollega.

Supermanager José Mourinho tøver sjældent med at sende stikpiller afsted til konkurrerende trænere og managere.

Spørg bare Pep Guardiola, Arsène Wenger og Claudio Ranieri, som alle har været ofre for Tottenham-managerens verbale slangehug.

Denne gang er det hans nye yndlingsoffer, Jürgen Klopp, som står for skud på ny. Denne gang fordi Liverpool-manageren er kåret til årets træner i verden i 2020, hvilket er ufortjent, mener Moruinho.

Foto: CLIVE BRUNSKILL

I stedet burde Bayern München-træner Hansi Flick have vundet FIFA-prisen for de fem titler, inklusiv Champions League, han vandt med den tyske storklub i et vildt 2020.

»Den eneste måde, Flick kan få prisen på, er, hvis de opfinder to-tre nye turneringer, som han kan vinde. Så måske hvis han vinder syv titler, så kan han vinde,« siger Mourinho.

Jürgen Klopp og Liverpool vandt Premier League i 2020, hvilket er den største grund til, at tyskeren løb med titlen foran Flick.

»Stakkels Flick. Han vandt fem titler. Inklusiv den største af dem alle,« siger Mourinho.

Jürgen Klopp var selv overrasket over at løbe med hæderen ved FIFA's awardshow i den forgangne uge,

»Jeg ved ikke, hvorfor folk stemte på mig. Flick fortjente prisen,« sagde tyskeren.