José Mourinho får polstret bankbogen rigtig godt i de kommende par år, hvor han skal træne Fenerbahce.

Selv om José Mourinho ikke længere kommer i betragtning til de allerstørste trænerjob i verden, så vælter det fortsat ind med penge på bankbogen.

I sidste uge blev han ansat som træner i tyrkiske Fenerbahce, og her kommer han til at tjene 10,5 millioner euro - eller cirka 78 millioner kroner - om året.

Det har Fenerbahce oplyst i en børsmeddelelse, skriver nyhedsbureauerne NTB og AP.

José Mourinho har i den tyrkiske storklub fået en kontrakt, der gælder i to år, så den samlede lønsum kommer altså til at løbe op i cirka 156 millioner kroner.

Det er ikke utænkeligt, at den portugisiske træner ud over sin faste gage kan have en række økonomiske bonusser inkluderet i sin kontrakt. De er ikke inkluderet i børsmeddelelsen.

José Mourinho har fået til opgave at føre Fenerbahce til det tyrkiske mesterskab, som klubben ikke har vundet siden 2014. Og der er høje forventninger til portugiseren, der i weekenden blev præsenteret for et propfyldt stadion i Istanbul.

I den seneste sæson sluttede Fenerbahce på andenpladsen - tre point efter Galatasaray. Det betød, at Ismail Kartal måtte vige pladsen på trænersædet.

José Mourinho slog sit navn fast som toptræner i 2004, da han førte FC Porto til Champions League-trofæet.

Siden har han været træner i Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham og Roma. Han kan blandt andet prale af to Champions League-trofæer og tre Premier League-trofæer.

/ritzau/