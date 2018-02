José Mourinho er skuffet over, at hans Manchester United-spillere ikke var i stand til at afværge Tottenhams lange bold lige efter kampstart, hvilket udløste en lynscoring af Christian Eriksen i onsdagens topkamp.

Efter 11 sekunder blev bolden sendt i nettet af Eriksen, og det var resultatet af fire fejl fra Manchester United, mener Mourinho.

Tottenham gav bolden op, spillede den tilbage for derefter at slå den langt op mod Tottenhams felt, før bolden havnede foran Christian Eriksens fødder efter passivt forsvarsspil.

- Vi pressede ikke boldholderen, det var første fejl. Vi vandt ikke luftduellen - fejl to. Vi vandt ikke nedfaldsbolden på jorden - fejl tre. Vi dækkede ikke af for Eriksens indenomsløb - fejl fire.

- Fire fejl på under 15 sekunder, og så er man bagud 0-1 mod et godt hold, siger José Mourinho.

Det var ellers ikke, fordi Manchester United-spillerne ikke var forberedte på, at Tottenham ville true dem med en lang bold.

- Det var latterligt, fordi spillerne vidste, hvad der ville ske. De har set det før, fordi vi har analyseret vores modstandere og kender deres rutiner.

- Spillerne vidste, at der ville komme en lang bold, og de vidste, at bolden ville blive slået mod Harry Kane, som altid tyvstarter ved at løbe ind på modstandernes halvdel, før bolden er givet op. Vi vidste alt, siger Mourinho.

Inden pausen scorede Phil Jones selvmål, så Tottenham kom foran 2-0, hvilket også blev kampens slutresultat.

/ritzau/AFP