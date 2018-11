Mægtige Manchester United med alle de dyre verdensstjerner mod Champions League-novicerne med det passende navn, Young Boys.

Det burde være en formsag hjemme på Old Trafford, men José Mourinhos mandskab afgjorde først kampen i overtiden efter en præstation, som slagtes af eksperter og tidligere United-profiler.

»Jeg synes, de var frygtelige. Særligt i anden halvleg,« sagde United-legenden Paul Scholes efter 1-0-sejren til britiske BT Sport, og rasede videre:

»De manglede kvalitet alle steder på banen. Det var synd for Young Boys, at de tabte til sidst.«

Foto: Carl Recine Vis mere Foto: Carl Recine

Owen Hargreaves, som også er tidligere Manchester United-spiller, havde heller ikke meget tilovers for De Røde Djævles præstation i kampen, som den tårnhøje belgiske joker, Marouane Fellaini, afgjorde i overtiden.

»Fellaini bidrager med noget anderledes. De fik resultatet, men præstationen var bekymrende,« sagde Hargreaves i BT Sport-tv-studiet efter kampen.

FAKTA: Otte hold er videre i Champions League To spanske, to engelske, to italienske, en tysk og en hollandsk klub er videre i Champions League. Efter tirsdagens kampe i Champions League har otte hold sikret sig avancement til knockoutfasen. I parentes er det angivet med en stjerne, hvis holdet er sikker på at vinde sin gruppe. Følgende hold er sikret avancement til forårets ottendedelsfinaler: * Gruppe A: Ingen. * Gruppe B: Barcelona. * Gruppe C: Ingen. * Gruppe D: Ingen. * Gruppe E: Bayern München og Ajax. * Gruppe F: Manchester City. * Gruppe G: Real Madrid (*) og Roma. * Gruppe H: Juventus og Manchester United. Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). /ritzau/

Fellainis sejrsmål udløste en heftig jubelscene fra manager José Mourinho, som er i vældigt modvind i denne sæson, hvor spillet er blevet kritiseret og resultaterne er udeblevet.

Glæden eller vreden eller forløsningen - eller en kombination af alle de overvældende følelser - over det sene sejrsmål fik en vandflaskeholder fyldt med vandflasker at føle. Den løftede Mourinho op over hovedet, hvorefter han på dramatisk vis hamrede den ned i græsset.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

»Det var ren lettelse. Før det frustration. Jeg var ikke glad. Jeg var frustreret over, at vi ikke kunne score,« lød det efter kampen fra Mourinho, som - vanen tro fristes man til at skrive - også sendte en svada efter kritikerne:

»Jeg ville gerne invitere de her mennesker ned på trænerbænken. Men jeg tror måske, det er bedre at være på ferie på Barbados, og være på tv med en masse skærme, man kan trykke på.«

Med sejren undgik Manchester United en afgørende kamp mod Valencia om avancement til knockoutfasen.

United er nemlig videre fra gruppe H sammen med Juventus, der tirsdag vandt 1-0 over Valencia med Daniel Wass i startopstillingen.