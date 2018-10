Manchester United-manager José Mourinho havnede lørdag eftermiddag i et mindre klammeri foran udskiftningsbænkene, efter at han havde set sit hold miste sejren over Chelsea med Ross Barkleys 2-2-udligning i overtiden.

Mourinho reagerede på det, han opfattede som provokerende jubel fra Marco Ianni, som er en af Chelsea-manager Maurizio Sarris assistenter. Men portugiseren tilskriver ikke tumulten større betydning.

- Jeg er ikke irriteret over noget som helst. Efter det, der skete med Sarris assistent, var Sarri den første til at komme over og sige, at han ville tage hånd om det.

- Assistenten har allerede opsøgt mig og sagt undskyld, og jeg sagde til ham, at han skulle glemme det. Jeg har selv lavet mange fejl i min karriere, siger José Mourinho ifølge nyhedsbureauet AFP.

WOAH WOAH WOAH#CHEMUN pic.twitter.com/b1bb1XLC0l — Match of the Day (@BBCMOTD) 20. oktober 2018

Han havde set sit hold være på vej mod sejren, efter at Anthony Martial med to mål havde vendt 0-1 til United-føring på 2-1.

Ross Barkleys udligning mere end fem minutter inde i overtiden forpurrede dog triumfen, men Mourinho er glad for indsatsen.

- Vi var det bedste hold på banen. På forhånd ville man sige, at et point på Stamford Bridge er et godt resultat, fordi det er så svært at vinde her.

- Men her bagefter, når man ser på kampens forløb, er det et elendigt resultat for os og et fænomenalt resultat for dem, siger José Mourinho.

Med resultatet er Manchester United fortsat syv point efter Chelsea i Premier League-tabellen.

/ritzau/