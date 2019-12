Tottenham-manager José Mourinho kunne se Christian Eriksen levere et frisparksmål i 2-2-kamp mod Norwich.

Christian Eriksen slog til med et frisparksmål for Tottenham i sin første start i Premier League under José Mourinho.

Det skete, da Tottenham lørdag spillede 2-2 ude mod bundholdet Norwich.

Flere medier har spekuleret i, om José Mourinho har holdt danskeren ude af startopstillingen, fordi Eriksen står til at forlade Tottenham til sommer, når hans kontrakt løber ud.

Mourinho roser i afdæmpede vendinger danskeren efter kampen mod Norwich, men vil ikke forholde sig til danskerens fremtid i klubben.

- Jeg vil ikke tale om det, for jeg taler med ham.

- Vi er åbne over for hinanden, stoler på hinanden og holder det for os selv. Det er klart, at jeg deler tingene med min chef, og det ved Christian, siger José Mourinho til Sky Sports.

Den danske midtbanespiller, der udlignede til 1-1 i begyndelsen af anden halvleg, blev kåret til Man of the Match. Mourinho vurderer, at flere Tottenham-spillere bejlede til den hæder.

- Han forsøger at hjælpe holdet, og jeg er glad for hans "Man of the Match". Andre kunne også have fået den. Ndombele (Tanguy, red.) var fænomenal, siger manageren og fremhæver desuden Harry Kane og Dele Alli.

- Men jeg synes, at Christian var meget god, siger Mourinho.

Generelt er Tottenham-manageren utilfreds med, at London-holdet lukker for mange mål ind.

- Man skal vinde, når man scorer to, siger han.

José Mourinho blev ansat som manager for Tottenham 20. november, efter at Mauricio Pochettino havde forladt klubben.

Tottenham er placeret på femtepladsen i Premier League med 30 point efter 20 spillerunder. Manchester United kan dog overhale Tottenham, hvis holdet senere lørdag slår Burnley.

/ritzau/