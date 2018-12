Manager José Mourinho stopper i Manchester United med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

»Klubben vil gerne takke José for hans arbejde i Manchester United og ønsker ham succes i fremtiden,« lyder det på hjemmesiden.

Ifølge flere britiske medier herunder BBC er der tale om en fyring.

Soccer Football - Champions League - Manchester United Press Conference - Mestalla, Valencia, Spain - December 11, 2018 Manchester United manager Jose Mourinho during the press conference Action Images via Reuters/Peter Cziborra Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Soccer Football - Champions League - Manchester United Press Conference - Mestalla, Valencia, Spain - December 11, 2018 Manchester United manager Jose Mourinho during the press conference Action Images via Reuters/Peter Cziborra Foto: PETER CZIBORRA

I første omgang vil United udpege en midlertidig manager, mens man indleder processen med at finde en permanent af slagsen.

Ifølge Sky Sports bliver Michael Carrick udpeget som midlertidig træner, indil en permanent løsning er på plads. Den tidligere Manchester United-spiller og anfører tilbragte 12 år i klubben med stor succes og har indtil nu fungeret som assistent.

Og det bliver dyrt for Manchester United at fyre portugiseren, som B.T. tidligere tirsdag kunne fortælle. Lige i omegnen af 200 millioner kroner skal Manchester United angiveligt have op af lommen for at skille sig af med Mourinho.

Den tidligere Porto, Inter, Chelsea og Real Madrid-træner kom til Manchester United i 2016, hvor han overtog efter Louis Van Gaal.

Soccer Football - Premier League - Southampton v Manchester United - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - December 1, 2018 Manchester United assistant coach Michael Carrick before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Soccer Football - Premier League - Southampton v Manchester United - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - December 1, 2018 Manchester United assistant coach Michael Carrick before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY.No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation.No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. Foto: MATTHEW CHILDS

Mourinho og Manchester United sluttede på anden pladsen i Premier League-sæsonen 2017/2018 efter Manchester City, der vandt mesterskabet.

I den igangværende sæson har United haft store problemer både spillemæssigt og resultatmæssigt. Aktuelt ligger klubben på en sjetteplads med hele 19 point op til Liverpool på førstepladsen.

I sin første sæson i spidsen for Manchester United vandt han Europa League, og den portugisiske træner er en af de mest succesfulde trænere med mere en 25 titler.

Mourinhos sidste kamp i spidsen for Manchester United blev søndag, hvor de røde fra Manchester led et 1-3-nederlag til Liverpool.

Opdateres...

/ritzau/