José Mourinho regner ikke med trænerjob i næste sæson. Han venter på den rette klub og kultur.

José Mourinho blev for knap to uger siden fyret som manager i Tottenham, og den karismatiske portugiser har ikke travlt med at finde et nyt trænerjob.

I et interview med The Times siger han, at han ikke forventer at blive træner for et hold i den kommende sæson.

- Jeg har ingen planer. Nu lever jeg mit normale liv. Jeg føler mig frisk. Jeg føler mig rolig. Jeg er på ferie. Nu har jeg mere tid til at gøre mit hjemmearbejde og mine analyser.

- Jeg venter med at komme tilbage til fodbold. Jeg venter ikke blot på den rette klub, men også den rette kultur. Måske er næste sæson for tidligt, vi må se, siger José Mourinho til The Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I første omgang skal han fungere som fodboldekspert under sommerens EM-slutrunde.

Mourinho, der i november 2019 erstattede Mauricio Pochettino i Tottenham, har stået i spidsen for en lang række storklubber.

Han har tidligere oplevet at blive fyret hos London-konkurrenten Chelsea, hvor han var manager i to omgange fra 2004 til 2007 samt fra 2013 til 2015.

Siden var han manager i Manchester United fra 2016 til 2018. Også her blev han fyret.

Mourinho fik sit helt store gennembrud med Porto, med hvem han vandt Champions League i 2014.

Det gav ham kontrakt med Chelsea, og efterfølgende stod han i spidsen for først Inter og derefter Real Madrid.

/ritzau/