Rivalerne er blevet bedre. Og Manchester United er blevet dårligere.

Det er konklusionen, der lå mellem linjerne, da José Mourinho fredag gav pressemøde forud for Manchester Uniteds udebanekamp mod Southampton i Premier League lørdag aften.

Her var der igen tunge miner hos den portugisiske stjernemanager, da han blev spurgt til de forventninger, der ligger hos den efterhånden pressede United-manager.

Her hev han et eksempel om af hatten. Eksemplet er Tottenham, som han med al respekt kalder en fantastisk, men historisk set en mindre klub end Manchester United.

Eriksens prisskilt kan få selv Mourinho til at se skræmt ud. Foto: CARL RECINE Vis mere Eriksens prisskilt kan få selv Mourinho til at se skræmt ud. Foto: CARL RECINE

»Hvem var Tottenhams bedste spiller for nogle år siden? Michael Carrick. Hvem var Tottenhams bedste spillere et par år senere? Dimitar Berbatov,« svarede José Mourinho med en gestikulation, der minder om, at de to personer skiftede til netop Manchester United.

»Kan vi komme derhen nu og købe Harry Kane, Dele Alli, Christian Eriksen og Heung-min Son? Kan vi komme ud og hente de store stjerner (Hos Premier League-rivalerne, red.)? Nej. Så hvem er stærkest nu. Dem eller os?« sagde Mourinho ifølge Sky Sports.

Tiden med 'de fire store' - Manchester United, Liverpool, Arsenal og Chelsea - der herskede i 00'erne er nemlig blevet til 'the big six', hvor Tottenham og Manchester City har presset sig ind i det fornemme selskab. De stjerner, United eventuelt kan kigge på i dag, spiller snarere i Watford, Everton og Leicester.

Og så er der et andet element. Prisen.

Christian Eriksen blev onsdag matchvinder for Tottenham i Champions League mod Inter. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Christian Eriksen blev onsdag matchvinder for Tottenham i Champions League mod Inter. Foto: TOBY MELVILLE

Og lad os bare fortsætte i Tottenham med midtbanestjernen fra Middelfart. Det er nemlig nogle særdeles dyre peanuts, der skal betales for Christian Eriksen.

I foråret forhørte B.T. sig hos flere kilder i det internationale fodboldmiljø for at aflure en pris på den ombejlede dansker. Et godt bud var 600 millioner kroner.

Der har siden da været flere priser oppe at vende sommeren over, og fredag mener spanske Marca at vide, at prisen på Eriksen endnu engang er gået et nøk op, hvis Real Madrid skal have danskeren ind som afløser for Luka Modric - hvis kroaten altså forsvinder.

1,8 milliarder kroner mener Marca at vide, at Tottenham-chef Daniel Levy skal have for sin danske diamant.