Christian Eriksen spiller tirsdag mod Middlesbrough i FA Cuppen, siger José Mourinho.

Christian Eriksen sættes kraftigt i forbindelse med et skifte til den italienske storklub Inter, men danskeren har næppe spillet sin sidste kamp for Tottenham endnu.

Mandag siger Tottenham-manager José Mourinho på et pressemøde, at Eriksen kommer på banen i tirsdagens FA Cup-kamp mod Middlesbrough. Til gengæld er det ikke sikkert, at danskeren vil være en del af det hold, som lørdag spiller en ligakamp mod Watford.

- Han kommer til at spille i morgen. Efter det har vi en kamp på lørdag, og den skal han måske spille. Lige nu kan jeg ikke sige så meget mere end det, siger manageren ifølge AFP.

Kampen mod Middlesbrough er en omkamp i verdens ældste fodboldturnering, efter at det første opgør mellem klubberne endte 1-1 søndag 5. januar. Ved den lejlighed spillede Christian Eriksen samtlige 90 minutter.

Danskerens kontrakt med Tottenham udløber ved udgangen af juni, og han kan derfor frit forhandle med andre klubber. Skal Tottenham tjene på Eriksen, skal han afskibes i løbet af januar.

Midtbanespillerens præstationer gennem sæsonen har fået uvant meget kritik, og José Mourinho er da også overbevist om, at hysteriet om fynboens fremtid har påvirket ham.

- Det er normalt at en spiller i den situation - og jeg vil ikke kritisere ham - ikke præsterer på sit højeste niveau. Men han har hjulpet os i de kampe, som han har spillet for os. Han har haft gode præstationer og bidraget mod Olympiakos og Norwich, siger Mourinho.

/ritzau/