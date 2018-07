Manchester United-manager José Mourinho har aldrig været bange for at gå hårdt til sine egne spillere - heller ikke til pressen.

Og efter lørdagens 4-1 nederlag til Liverpool under holdets sæsonforberedelse i USA, er han ude med riven efter Antonio Valencia og Anthony Martial.

»Vi spiller mod Real Madrid næste gang, og vi har ikke flere spillere, end vi har. Antonio Valencia kommer tilbage fra ferie - lidt for meget ferie, synes jeg. Hans form var ikke god, da han kom tilbage. Så blev han skadet og er nu tilbage,« siger den portugisiske manager til Manchester United TV ifølge Sky Sports.

Antonio Valencia har holdt lidt for meget ferie ifølge Mourinho. Foto: PAUL ELLIS

23-årige Anthony Martial var med og startede i holdets to første kampe i USA, men fik efterfølgende lov til at forlade truppen, så han kunne være sammen med sin kone, der skulle føde. En situation, som Mourinho heller ikke er helt tilfreds med, selvom han er glad på franskmandens vegne.

»Anthony Martial får barnet, og efter barnet er født - heldigvis et smukt og raskt barn - så burde han være her, og det er han ikke,« fortæller Mourinho.

Heller ikke Anthony Martial får meget ros fra Manchester United-manageren. Foto: EDDIE KEOGH

Mourinho forklarede 4-1 nederlaget til rivalerne fra Liverpool med, at holdet manglede adskillgere store spillere, og at han håber, at de spillere, der stadig holder ferie ovenpå et hårdt VM, beslutter sig for komme tilbage lidt tidligere end planlagt.

Manchester United indleder Premier League-sæsonen den 10. august, når klubben møder Leicester på Old Trafford.