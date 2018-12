Den fyrede Manchester United-manager José Mourinho har for første gang talt om sin afsked med klubben, som fyrede portugiseren tirsdag.

»Manchester United har en fremtid uden mig, og jeg har en fremtid uden Manchester United.«

»Så hvorfor skal jeg nu dele nogle af mine følelser med dig eller fansene? Det er overstået,« siger Mourinho til Skysports.

Han ønsker ikke at kritisere klubben eller personer omkring den.

»Jeg ændrer mig ikke. Det, jeg gjorde, da jeg forlod Chelsea, er det samme, som jeg vil gøre nu. Jeg holder fast i de gode ting. Jeg snakker ikke om det, der er sket i klubben.«

»Vi kan snakke om så mange gode ting. Vi kan også snakke om mindre gode ting, men det er ikke mig. Det er slut,« siger Mourinho.

Nu ønsker han blot at få fred fra medierne, indtil han igen besætter et job inden for fodbold igen.

»Det er den måde, jeg altid har været på. Jeg har altid været kritisk over for trænere, som forlader klubber og efterfølgende fortæller detaljer om, hvad der er sket, og hvem der skal have skylden. Det er ikke mig.«

»Indtil jeg er tilbage i fodboldverdenen, har jeg ret til at leve mit liv, som jeg gør nu. Jeg går ud og shopper, eller jeg går en tur. Det er det, jeg ønsker. Manchester United er fortid,« fastslår Mourinho.

/ritzau/