José Mourinho mente, at Tottenham skulle have vundet mere komfortabelt end 3-2 ude mod West Ham.

11 måneder efter José Mourinho blev fyret som manager i Manchester United, var han tilbage i Premier League i spidsen for Tottenham som træner.

Det blev et vellykket comeback, da den ellers kriseramte London-klub vandt lokalopgøret ude mod West Ham med 3-2.

Det behagede portugiseren at være tilbage.

- Det er her, jeg hører hjemme i mit rette element. Jeg elsker det bare. Når ting går i din retning, er det den bedste følelse at vinde, siger Mourinho ifølge AFP.

I perioden, Mourinho har været væk fra fodbold, har Tottenham nærmest ikke vundet på udebane i ligaen. Lørdagens tre point var de første på fremmed græs siden januar.

- Det var meget, meget vigtigt. 11 måneder uden musik i omklædningsrummet på udebane, uden smil, uden lykke, og så gjorde de det, siger træneren.

Han mener, at den knebne sejr var misvisende, da den burde have været større.

Tottenham førte da også 3-0 på mål af Son Heung-min, Lucas Moura og Harry Kane, inden West Ham reducerede to gange i det sidste kvarter.

- Hvis man ikke har set kampen, kan man tænke, at det var en svær sejr for os, men følelsen var, at vi var tættere på 4-0, end West Ham var på 1-3, men sådan er Premier League.

- Deres første mål ændrede tingene lidt. Jeg tror også, at mine spillere betalte prisen for en meget, meget vanskelig uge, vurderer Mourinho.

Han henviser til, at manager Mauricio Pochettino blev fyret tirsdag, og han selv blev indsat som ny træner onsdag.

Med lørdagens sejr rykkede Tottenham op på niendepladsen med 17 point for 13 kampe.

/ritzau/