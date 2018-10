Manchester Uniteds manager erkendte, at hans hold havde det meget svært i 0-1-kampen mod Juventus.

Manchester. Det var svært at indvende noget imod, at Manchester United tirsdag tabte 0-1 hjemme til Juventus i Champions League-gruppespillet.

Det erkendte englændernes manager, José Mourinho, efter kampen på Old Trafford.

Portugiseren valgte at hylde gæsternes mandskab og ikke mindst Juventus' erfarne midterforsvarere.

- Alle prøvede, og alle var stærke mentalt og forsøgte til det sidste, siger José Mourinho til BT Sports ifølge Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

- Det kunne Juventus mærke, og de sluttede kampen med en ekstra forsvarsspiller (Andrea Barzagli, red.) som tilføjelse til de fantastiske Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci.

- Det var virkelig en svær kamp for os. Jeg troede, at vi kunne få noget ud af kampen, men det var ikke muligt.

- Der var stor kvalitet på modstandernes hold. Nogle gange ser folk efter Ronaldo eller Dybala, men på et tophold skal man se på Chiellini og Bonucci.

- Juventus er et hold, hvor det er meget svært, når de er foran, siger José Mourinho.

Paulo Dybala scorede kampens eneste mål efter 17 minutter. Senere var Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo flere gange tæt på, mens Paul Pogba ramte stolpen for United et kvarter før tid.

Hjemmeholdets venstre back, Luke Shaw, ærgrede sig primært over den mindre heldige første halvleg fra Manchester Uniteds side.

- I første halvleg lod vi dem have bolden i for lang tid. Vi skulle have presset dem længere fremme.

- Heldigvis vandt Valencia ikke, nu bliver vi nødt til at få et resultat ude mod Juventus, siger englænderen med henvisning til den kommende udekamp mod Juventus og stillingen i gruppe E.

Manchester United ligger fortsat på andenpladsen i gruppen med fire point for tre kampe, mens Juventus er stukket af og fører gruppen med ni point.

Efter 1-1-kampen mellem Young Boys og Valencia tirsdag indtager sidstnævnte tredjepladsen med to point, mens Young Boys er sidst med et point.

De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/