Christian Eriksen spiller for Tottenham lørdag, siger José Mourinho og fastslår, at der ikke er indløbet bud.

Inter har endnu ikke afgivet et bud på Christian Eriksen.

Det siger José Mourinho, der er manager i Eriksens nuværende klub, Tottenham, efter at danskeren i den seneste uge er meldt på vej til det italienske tophold.

- Du må spørge agenten og Inter, for de ved mere end mig. Hvis de er selvsikre, er det fordi, de er klar til at afgive et bud, hvilket ikke er sket endnu, siger Mourinho ifølge Reuters på et pressemøde fredag.

Til Sky Sports sagde Inter sportsdirektør, Piero Ausilio, torsdag, at han har "tro på vores arbejde. Og ikke kun i forhold til de to spillere", hvilket henviser til Eriksen og Chelseas Olivier Giroud, som også skulle være på vej til klubben.

Mourinho slår dog fast, at Eriksen er med, når Tottenham møder Watford i Premier League lørdag, selv om han oplever, at danskerens tanker ikke udelukkende handler om Tottenham i øjeblikket.

- Han forsøger at gøre sit bedste, men det er normalt, at hans hjerne indtil 31. januar ikke er fuldt fokuseret.

- Folk har nu sagt nogle gange, at han spiller sin sidste kamp (for klubben, red.). Han spiller i morgen (lørdag), siger Mourinho.

Tidligere på ugen skrev The Guardian, at Inter har tilbudt Eriksen en fireårig kontrakt gældende fra sommer, hvor danskeren er kontraktfri.

Italienerne er ifølge avisen tilmed villige til at betale Tottenham ti millioner euro (74 millioner danske kroner) for at få Eriksen allerede i vinterens transfervindue, der lukker ved udgangen af måneden.

Tottenham skulle dog havde krævet det dobbelte for at slippe danskeren, der har været i klubben i seks et halvt år.

Tidligere på ugen lejede man midtbanespilleren Gedson Fernandes i Benfica, og han kan også komme i spil mod Watford.

- Uanset om han er i startopstillingen eller ej, vil han få en rolle på holdet i denne weekend. Når man får nye spillere i januar, er det typisk fordi man mangler. Og vi mangler, fastslår Mourinho.

