Tidligere Chelsea- og Manchester United-træner José Mourinho bekræfter langt om længe den famøse historie om dengang, han måtte gemme sig i en vasketøjskurv.

Den berømte episode løftede han sløret for i et interview med beIN Sports.

Vi skruer tiden tilbage til Champions League-kvartfinalen mellem Chelsea og Bayern München i 2005, hvor den omtalte episode fandt sted på Stamford Bridge.

Den daværende Chelsea-træner havde fået to kampes karantæne i det forudgående opgør mod Barcelona og måtte derfor ikke være med til opgøret mod Bayern München.

José Mourinho tilbage i 2005. Foto: © Reuters Photographer / Reuter Vis mere José Mourinho tilbage i 2005. Foto: © Reuters Photographer / Reuter

Historien gik på, at José Mourinho ankom til stadion længe før UEFAs officials og derfor ikke blev opdaget forud for opgøret.

Mourinho indfandt sig i Chelseas omklædningsrum, hvor han holdt sin optakts- og halvlegstale med spillerne, og under selve kampen fulgte han med på en monitor og kommunikerede løbende med sin daværende assistent Rui Faria, der bar en øresnegl under en stor hue.

Men under kampen begyndte rygterne hurtigt at cirkulere, da Faria konstant tog sig til øret og åbenlyst så ud, som om han kommunikerede med nogen, alt imens målmandstræner Silvino Louro på mystisk vis kom tilbage med sedler i hånden, hver gang han havde været et smut i omklædningsrummet.

UEFAs officials blev gjort opmærksom på Farias besynderlige opførsel, og historien vil, at Mourinho herefter blev smuglet ud af stadion i en stor vasketøjskurv fuld af beskidte spillerdragter 10 minutter før slutfløjt for at undslippe UEFAs officials og indfinde sig på fritidscenteret ved Stamford Bridge, hvor han skulle have været under hele kampen ifølge reglerne.

A stunning admission from José Mourinho - The infamous laundry basket story was true! Here's how he got away with it...#beINMourinho #beINPL pic.twitter.com/2mhn0MUn3m — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 19. januar 2019

Indtil nu har historien kun været baseret på rygter, men lørdag bekræftede den portugisiske træner langt om længe episoden, da han i interviewet med beIN Sports blev spurgt ind til, om han rent faktisk havde siddet i en stor vasketøjskurv for at slippe væk.

»Ja, det gjorde jeg,« svarede Mourinho til stor latter i studiet, og den berømte træner gav sig straks til at forklare hele episoden:

»Jeg var nødt til at være hos mine spillere. Stewart Bannister, Chelseas 'kit man', Tynde Stewart, sørgede for at få mig op i vasketøjskurven. Jeg havde været i omklædningsrummet hele dagen, og ingen havde set mig. Problemet var så at skulle forlade stadion efter kampen.«

Mourinho fortalte detaljeret, hvordan Stewart Bannister, Chelseas ansvarlige for spillerdragter, havde hjulpet ham op i den store metalvasketøjskurv og skubbede den ud i forsøget på at smugle Mourinho uset ud af stadion.

José Mourinho måtte gemme sig i en vasketøjskurv for ikke at blive opdaget i at overtræde sin karantæne. Foto: PETER POWELL Vis mere José Mourinho måtte gemme sig i en vasketøjskurv for ikke at blive opdaget i at overtræde sin karantæne. Foto: PETER POWELL

»Men da Stewart kommer ud af omklædningsrummet med vasketøjskurven og ud af stadion, er der folk fra UEFA, der desperat leder efter mig. Og der var jeg så i vasketøjskurven, og Stewart lukkede låget,« fortæller Mourinho og tilføjer:

»Jeg kunne ikke trække vejret. Da han åbnede kurven, var jeg ved at dø. Seriøst. Jeg var så tæt på at dø. Jeg lover, det er sandt.«

Historien vakte store grin i beIN Sports studie, hvor Andy Gray, Jimmy Floyd Hasselbaink og Richard Keys sad.

Chelsea vandt i øvrigt kampen, hvor den famøse episode fandt sted, 4-2 over Bayern München.