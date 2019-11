Hvordan vil du være som manager for Tottenham, og endnu vigtigere: hvordan vil du holde på dine stjernespillere?

Folk sad på kanten af stolene til Mourinhos første pressemøde som manager for Tottenham, og her blev portugiseren forholdt flere spørgsmål, hvor han også hintede, at Eriksen meget vel kan se frem til spilletid til trods for tidligere udtalelser.

Et spørgsmål fra salen lød:

Du har flere spillere, der snart har kontraktudløb, heriblandt Christian Eriksen. Hvad vil du gøre?

Christian Eriksen er tilbage i Tottenham, hvor manden ved roret nu hedder Jose Mourinho. Foto: Henning Bagger Vis mere Christian Eriksen er tilbage i Tottenham, hvor manden ved roret nu hedder Jose Mourinho. Foto: Henning Bagger

»Det er for tidligt at svare på. Jeg har kun været her i to dage, og jeg har ikke haft tid til at snakke med spillerne individuelt. Jeg ved endnu ikke, hvordan mine muligheder er for at påvirke spillerne,« siger Mourinho og fortsætter:

»Det handler først og fremmest om at få spillerne til at føle sig godt tilrette og gøre dem glade. Uanset om de forlader os til januar, til july eller om de forlænger deres kontrakter, så handler det først og fremmest om at få dem til at føle sig til rette.«

I sin tid som ekspert på Sky Sports havde Mourinho tidligere sagt, at han ikke giver meget for spillere, der ikke har nogen fremtid i klubben, og det fik folk til at spekulere på, om han ville fryse Christian Eriksen ud, eftersom danskeren ikke har forlænget sin kontrakt, der udløber til sommer.

Til pressemødet torsdag hintede Mourinho dog, at han vil stille med det stærkest mulige mandskab for at vende klubbens dårlige periode.

»Lige nu fokuserer jeg på den korte bane, og det er at vinde fodboldkampe. Vi skal ud af den situation, vi befinder os i, hvor vi ikke hører hjemme. Vi skal videre fra gruppespillet i Champions League, og det er dér mit fokus ligger,« sagde Mourinho.

Mourinhos første opgave som manager for Tottenham venter i morgen, lørdag, hvor de møder West Ham på udebane.

Her kan Mourinho med ét vende den dårlige udebanestatistik, der har tvunget Tottenham ned på en 14. plads i Premier League.

Tottenham har ikke vundet på udebane i Premier League siden 20. januar 2019.