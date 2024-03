Oliver Sørensen fik et stort gennembrud for FCM i efteråret og vil arbejde med sit tekniske niveau.

Efter udlejninger i både 2021 og 2022 fik 21-årige Oliver Sørensen i efteråret endelig chancen for FC Midtjylland, og han greb den med både arme og ben. Og måske især sine lunger.

Den dynamiske midtbanemand er blandt de mest løbestærke i hele Superligaen og dækker et stort areal for FCM. Derfor er hans træner, Thomas Thomasberg, også sikker på, at Sørensen bliver attraktiv for større klubber.

- Hans potentiale er rigtig stort. Jeg tror ikke, at der er nogle trænere, som ikke vil synes, at det er godt at have sådan en type i truppen, siger Thomasberg.

- Han har så stor en motor, og han kan samtidig komme ind i feltet. Han er en ægte felt-til-felt-spiller.

Oliver Sørensen har altid været voldsomt løbestærk, og i efteråret fik han samtidig vist sine evner i modstanderens felt. Det blev til fire mål i 15 superligakampe.

Men lige så meget som hans scoringer og offensive kvaliteter er vigtige for holdet, så er den sammenhængskraft, han giver, essentiel for Thomasberg. Hans lunger er med til at lukke rum ned, så andre kan fokusere kræfterne andre steder.

- Han er en rigtig vigtig brik. Han kan noget, som kan hjælpe holdet både offensivt og defensivt, siger FCM-træneren.

Oliver Sørensen er meget tilfreds med sit efterår, men han føler stadig, han har flere ting, som skal lægges på spillet, hvis en drøm om en større liga en dag skal realiseres.

- Det er i spillet med bolden, jeg skal forbedre mig. I de små kombinationer og de små rum, vurderer Oliver Sørensen.

- Jeg er en meget dynamisk spiller, og der er fart på. Hvis jeg engang imellem lige kan trække tempoet ud ved at spille med i de små rum og være med til at kombinere der, så kan det blive rigtig fint.

Mens han på banen har meget svært ved at stå stille, så afspejler det ikke, hvordan han gør sig uden for stregerne.

Ifølge ham selv er der enorm forskel på personen Oliver Sørensen inde på banen og uden for banen.

- Der er ikke altid så meget fart på uden for banen. Jeg sætter pris på lidt alenetid og en masse afslapning, fortæller han.

- Der skal selvfølgelig ske noget engang imellem, men jeg sætter helt klart pris på at ligge og slappe af alene, høre musik eller se en god film.

FCM går ind til foråret med et forspring i toppen af tabellen til Brøndby på to point og yderligere ét point til FC København.

Oliver Sørensen og co. gæster netop Brøndby i første kamp efter vinterpausen. Det sker 18. februar på Brøndby Stadion.

/ritzau/