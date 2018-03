Morten Wieghorst mener, at beslutningen om at spille mandagens snekamp i Aalborg skal diskuteres.

Aalborg. I mandagens kamp i Alka Superligaen mellem AaB og AC Horsens var det svære forhold, som holdene spillede 1-1 under.

Forholdene var faktisk også lidt for svære, hvis man spørger AaB-træner Morten Wieghorst.

Han så helst, at kampen på den snefyldte bane ikke blev spillet.

- Jeg ved, at kriteriet for dommeren er, om banen er farlig at spille på. Jeg spørger bare, hvornår er banen for dårlig, hvis den ikke er det her, siger Morten Wieghorst.

Cheftræneren var bange på vegne af alle involverede spillere i opgøret.

- Jeg synes ikke, vi kan byde spillerne det her. Nu er kampen spillet, men jeg synes, det er diskussionen værd, om vi skal spille fodbold på sådan noget her, siger han.

Kort før tid blev AC Horsens-backen Rune Frantsen skiftet ud til trods for, at han først blev indskiftet efter en times spil. Han blev et offer for banen, lyder det fra Horsens-træner Bo Henriksen.

- Frantsen gik i stykker til sidst på grund af det. Så ja, det er svære forhold, men jeg ved ikke, om det er til fare for spillerne, siger han.

Han mener ikke, at forholdene var så farlige, som trænerkollegaen i AaB ytrede efter kampen.

- Selvfølgelig blev det svært, men det er de vilkår og vejrforhold, vi har i øjeblikket. Jeg skal ikke stå og pibe.

Forud for kampen havde 50 frivillige hjulpet med at rydde banen for sne. Derfor syntes Bo Henriksen også, at der skulle spilles fodbold.

- Jeg mener, at når de har gjort så meget for det heroppe, så skal vi også spille kampen.

- Både Morten og jeg havde nok set en bedre bane at spille på. Det havde også været mest fair. For så havde vi set, hvilket hold der var bedst, siger Bo Henriksen.

Med det uafgjorte resultat er kampen om de sidste pladser i mesterskabsspillet fortsat åben. AC Horsens har to point ned til syvendepladsen, og AaB har et enkelt.

De seks bedste hold skal spille med i slutspillet om medaljer.

