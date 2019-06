I den kommende sæson af Premier League kommer to nye eksperter på banen hos TV3.

For tv-stationen har hentet Morten Wieghorst og Mads Timm til holdet.

Det afslører NENT Group i en pressemeddelelse.

Det er ikke længe siden, 48-årige Morten Wieghorst blev præsenteret som assistenttræner for det danske landshold. Men han starter først om et år, og netop derfor er der plads til tv-jobbet.

»Med landstrænerarbejdet et år ude i fremtiden er dette en nærmest perfekt mulighed for mig for i den periode at arbejde med verdens stærkeste og mest intense liga. Jeg ser rigtig meget frem til at fordybe mig i spillet og historierne fra England – og også til at følge de mange stærke danske spillere derovre,« siger Morten Wieghorst i pressemeddelelsen.

Allerede da han blev udnævnt som assistenttræner for landsholdet, fortalte han, at planen ikke var at han skulle have et trænerjob, inden han tiltræder næste år.

»Min plan i forhold til landsholdet er, at jeg skal være kæmpe fan, og så skal jeg ud og se en masse fodbold,« sagde Morten Wieghorst i den forbindelse.

Og fodbold får han altså rig mulighed for at se, når han skal gøre danskerne klogere på den bedste engelske fodboldrække.

Men det bliver ikke alene. Han får som nævnt selskab af Mads Timm, der som spiller var i blandt andet Manchester United.

Han indstillede dog allerede sin aktive karriere som 24-årig og gik andre veje. Han har blandt andet arbejdet som terapeut, men nu kommer han altså til at tone frem på skærmen.

»Dette er på mange måder et drømmejob for mig, hvor jeg er blevet vist en stor tillid, som jeg vil gøre alt for at leve op til. Jeg glæder mig til at skulle være bindeled mellem seerne og fodbolden, det er en stor opgave, som jeg går ydmygt ind til – og endelig ser jeg frem til at blive en del af så stærkt et hold som TV3 Sports med mange store personligheder,« siger 34-årige Mads Timm.

TV3 Sport producerer Premier League i Danmark i de næste tre sæsoner. Halvdelen af kampene bliver vist på TV3 Max og TV3+, mens den resterende halvdelen vises på kanalen Xee.

Mads Timm (i midten) nåede at spille for OB i Superligaen, før han stoppede karrieren. Foto: Keld Navntoft Vis mere Mads Timm (i midten) nåede at spille for OB i Superligaen, før han stoppede karrieren. Foto: Keld Navntoft

Og det er ikke blot Morten Wieghorst og Mads Timm, der skal agere eksperter.

Det samme skal flere af de velkendte navne fra TV3, herunder Carsten Werge, Niels-Christian Frederiksen, Jan Mølby, Peter Kjær, Martin Jørgensen, Jesper Grønkjær, Per Frimann og Stig Tøfting.

Værten på Premier League har TV3 hentet fra konkurrenterne hos Discovery Networks.

For i midten af maj kom det frem, at det bliver et yderst velkendt ansigt, der skal være frontfigur for Premier League - tv-stationen har nemlig hentet Signe Vadgaard som vært for dækningen af den bedste engelske fodboldrække.