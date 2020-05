Morten Olsen er synonym med det danske landshold.

Han var en del af det i 35 år og hele 266 kampe. Først i 19 år som aktiv spiller, dernæst 16 som landstræner - historiens længst siddende danske landstræner.

Alligevel er det knap 30 år siden, at han har boet i Danmark. Og han har ikke tænkt sig at vende tilbage.

»Siden jeg startede som dansk landstræner, har jeg ikke været i tvivl om, at jeg skulle bo i Belgien. Da fandt jeg mit hjem og følte mig godt tilpas,« siger Morten Olsen, hvis kone er belgier og er grunden til, at parret bor dér.

De vendte Danmark ryggen Gennem tiden er en række af Danmarks allerstørste sportsstjerner draget til udlandet for at forfølge deres drøm. Uden nogensinde at vende tilbage igen. I en serie ved navn 'De vendte Danmark ryggen' har B.T. interviewet nogle af historiens største danske sportsnavne og spurgt ind til deres tanker og overvejelser omkring, hvorfor de aldrig er vendt tilbage til deres fædreland, hvor mange af dem er nationalhelte.

Det kan virke paradoksalt, at en mand som Morten Olsen, der på mange måder personificerer Danmark, har valgt at slå teltpælene ned et helt andet sted end dér, hvor han nyder status som nationalhelt. Men da valget faldt mellem Belgien og Danmark, var det relativt simpelt, forklarer han, selv om det var i overvejelserne at vende hjem.

»På et tidspunkt bliver man træt af nomadetilværelsen, da skal man vælge. Så valgte vi Belgien, da jeg fik jobbet som dansk landstræner, og jeg vidste, at mange spillere boede i udlandet også. Belgien centralt, midt i Europa.«

Morten Olsen forlod Danmark i 1972, og jo, savnet har da været til stede.

Men især én ting har udviklet sig dengang: Teknologien. Børn har aldrig været en del af ligningen, til gengæld virker alt tættere på. Og som han siger, er det 'lige så hurtigt at komme til København, som hvis man bor i Jylland,' når man skal fra Belgien til den danske hovedstad.

Som udlandsdansker elsker man måske sit land mere end nogensinde. Morten Olsen, tidligere landstræner

»Da vi i sin tid flyttede fra Danmark, fik vi lige samtlige danske aviser i postkassen for en hel uge. Nu sætter man sig ind til computeren og kan læse B.T. fra morgenstunden, akkurat som hvis man boede i Danmark. På samme måde er afstandene blevet meget små, selv om det har været anderledes i denne her corona-periode,« siger den danske fodboldlegende.

»Større er afstanden heller ikke. Hverken mentalt eller kilometervis. Verden har forandret sig, også gennem alle de år, man har været ude.«

I starten af 1990'erne flyttede Morten Olsen dog hjem til gamle Danmark, da han blev træner i Brøndby IF. Trænerambitionerne førte ham til udlandet igen, men i slutningen af spillerkarrieren ville Olsen tilbage til sit fædreland.

»Da jeg var midt i 30'erne, tre-fem år inden jeg stoppede, var det soleklart, at jeg ville tilbage til Danmark. Men så begyndte nomadetilværelsen igen med trænergerningen.«

Morten Olsen er den længst siddende landstræner i dansk historie. I alt blev det til 16 år og 165 kampe som landstræner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Olsen er den længst siddende landstræner i dansk historie. I alt blev det til 16 år og 165 kampe som landstræner. Foto: Liselotte Sabroe

Selv om Morten Olsens korpus har haft hjemme i udlandet i de seneste knap 50 år, er der ingen tvivl om, hvor hjertet tilhører.

»Som udlandsdansker elsker man måske sit land mere end nogensinde, fordi man ikke lever med de ulemper, som ethvert land har. Du kigger kun på de gode ting, som landet har med lidt afstand. Jeg er dansker med stort 'D', det er der slet ingen tvivl om.«

»Rødderne i mit liv er meget vigtige. Menneskene, som jeg er vokset op med.«

»Når jeg bruger det danske sprog, så er ‘hjem’ Danmark. Hernede er det på fransk eller flamsk. Men når jeg siger hjem, og jeg spytter det ud, så er det Danmark. Det er der ingen tvivl om,« siger den tidligere landstræner.

Tanken om, at Morten Olsen flygter fra opmærksomheden i Danmark ved at slå sig ned i udlandet, kan nemt strejfe én. Men sådan forholder det sig ikke, forklarer den 70-årige pensionist.

Langtfra.

»Nu om stunder går det så hurtigt, så man bliver jo også forholdsvist hurtigt glemt. Det har slet ikke haft indflydelse. Overhovedet ikke faktisk,« forklarer han.

»Det er kun positivt, at man møder et par hoveder engang imellem, der kan huske, at man sparkede til en bold.«