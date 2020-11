Den tidligere landsholdsspiller - og træner Morten Olsen mindes Diego Maradona med glæde.

For ifølge Olsen er han helt deroppe blandt de allerstørste.

»Pelé var måske 1960'ernes store spiller, Johan Cruyff var det i 1970'erne, så var han det i 1980'erne. Det er min subjektive mening,« siger Olsen til B.T. og fortsætter:

»Han har været en af de bedste. De fleste fodboldfans har elsket at se ham spille fodbold. Han kunne noget, som mange andre ikke kunne. Det var ham, der solgte billetter. Det var ham, man ville se. Det var ham, man ville efterligne,« lyder det fra den tidligere landstræner.

Olsen nåede selv at få Maradonas trøje til samlingen.

Morten Olsen under VM i 1986 i Mexico. Foto: Bent K Rasmussen

»Ja, det er rigtigt. Hvis jeg har den mere. Vi spillede med Anderlecht i en venskabskamp mod Barcelona. Der har jeg skiftet trøje med ham. Når du har set hans evner før, og så står overfor ham, så føler man, hvad han kan.«

»Det var godt nok en venskabskamp, men han kunne lide at spille fodbold uanset hvad. Det strålede ud af ham. Det gjorde han også mod os. Sådan en type var han. Det var tekniske lækerier,« siger Olsen og mindes et andet specielt møde.



»Da jeg var FC Köln-træner, mødte jeg ham i Argentina. Jeg var besøg hos Boca Juniors, som var hans klub. Jeg mødte ham i en loge før og efter kampen,« siger han og tilføjer:



»Jeg kan ikke spansk, men vi havde set hinanden an før, selvom vi ikke havde mødt hinanden ved VM i 1986. Han var jo en fantastisk spiller på banen, og så var han uheldig som rollemodel udenfor banen. Nu tænker jeg bare mest tilbage på en fantastisk fodboldspiller. Hans teknik, hans driblinger, hans måde at afgøre fodboldkampe.«

Maradona blev 60 år gammel. Han døde onsdag i den argentinske by Tigre, hvor han fik et hjerteanfald.

Han har efter karrieren kæmpet med sit helbred som følge af det store kokain-misbrug, han havde. Også da han spillede.