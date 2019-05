Mange drømmer om et liv inden for professionel fodbold.

For den mangeårige landstræner Morten Olsen var det også en tilværelse præget af dårlig samvittighed.

»Jeg har ofte haft dårlig samvittighed over for min kone. Men det har været vigtigt for mig, at hun har kunnet leve med den fodboldidiot, hun giftede sig med,« siger Morten Olsen, der nu er pensioneret, i et interview med Jyllands-Posten.

Morten Olsen er gift med belgiske Mireille, og parret bor i en forstand til Bruxelles, hvor hun er vokset op. Det har de gjort siden år 2000, hvor Morten Olsen blev dansk landstræner.

Jeg var bange for at knække halsen, og jeg havde brug for noget mere ballast for at finde ud af, at jeg var god nok. Morten Olsen, tidligere landstræner

I interviewet fortæller han bl.a., hvordan han i mange år sad på sit kontor og så fodbold, hvorefter han råbte »så kan vi godt spise« ind til konen, når der var pause i kampene. Når han tænker tilbage på den slags situationer, ryster den 69-årige mand på hovedet.

»Hun har været nødt til at slippe sine egne ambitioner for at indlede en nomadetilværelse sammen med mig, og det var jo en kæmpe kærlighedserklæring,« siger Morten Olsen.

I løbet af sin spillerkarriere spillede han i klubber som Cercle Brügge, Anderlecht og FC Køln. Faktisk fik Olsens usikkerhed fik ham til at afvise et tilbud fra en af verdens største klubber: tyske Bayern München. Han var simpelthen bange for presset, der fulgte med.

»Folk tænkte nok: ”Er du tosset i hovedet, eller hvad?”. Men jeg var bange for at knække halsen, og jeg havde brug for noget mere ballast for at finde ud af, at jeg var god nok. Jeg var nødt til at bevise over for mig selv og andre, at jeg var klar til det,« siger han.

Morten Olsen er Danmarks længst siddende landstræner. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Olsen er Danmarks længst siddende landstræner. Foto: Liselotte Sabroe

Nu er presset for Olsen, der udover at være landsholdstræner har stået i spidsen for Brøndby, FC Køln og Ajax Amsterdam, et helt andet.

Det handler om pludselig at føle sig stresset af pensionisttilværelsen, fordi der er så meget tid til alt muligt. Det har parret ikke været vant til, og det kan de grine ad i dag.

Morten Olsen nåede at være en del af den professionelle fodboldverden i over 40 år og er den eneste, som har mere end 100 kampe som landsholdsspiller og dernæst som træner.

For lidt over et år siden annoncerede han, at han gik på pension fra trænergerningen.