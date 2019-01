Nu har Ole Gunnar Solskjær snart været 'caretaker manager' i Manchester United i en måned. Så nu må det være på tide, at vi forstår hans ansættelse rigtigt.

Det er rigtigt, at Solskjær ligner en glad fjeldvandrer, der lige stillede sin ransel og sin vandrestav i afgangshallen, inden han fløj til Manchester.

Det er rigtigt, at han var en fiasko som manager i Cardiff.

Det er rigtigt, at den norske liga, hvor han har haft stor succes med Molde, ikke tåler sammenligning med Premier League.

Solskjær fortæller historien om Manchester United ved sin blotte tilstedeværelse. På samme måde som Zidane gør det med Real Madrid Morten Bruun

Men ingen af delene har noget at gøre med, at han fik jobbet som manager i verdens største klub. Det fik han, fordi han personificerer institutionen Manchester United.

Det var det samme med Zinedine Zidane i Real Madrid. Han fik heller ikke sit job på grund af sine beskedne meritter som træner for Madrids reservehold. Han fik sit job, fordi han var den, han var. Fordi han var Real Madrid.

Ole Gunnar Solskjær er ikke Zidane, men det er ikke så langt fra. Ikke i forhold til mandens symbol-betydning for Manchester United. Solskjær fortæller historien om Manchester United ved sin blotte tilstedeværelse. På samme måde som Zidane gør det med Real Madrid.

Det er en udsat post at være manager for Manchester United. Men det er også en beskyttet post, hvis man har institutionen bag sig. Det havde hverken David Moyes, Louis van Gaal eller José Mourinho. De havde andre kvaliteter, men de var ikke United through and through, som de siger i England.

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

Det er Ole Gunnar Solskjær til gengæld. Alle i United elsker ham, og hans fodboldmæssige faderskikkelse Sir Alex Ferguson sidder på tribunen og våger over ham. Hvis en spiller skulle formaste sig til at kritisere Ole Gunnar Solskjær, så lægger han sig ud med hele Manchester United.

Der var større spillere end Solskjær i United. Mange. Peter Schmeichel. Gary Neville. Roy Keane. David Beckham. Ryan Giggs. Eric Cantona. Men ingen af de nævnte har den ultimative feel-good-faktor som Ole Gunnar.

The Baby-faced assasin, som de kaldte ham. Ingen United-fan kan komme i tanke om et eneste øjeblik af negativitet omkring den drenget udseende nordmand. Det er altid sejrsmålene mod Liverpool i FA Cup’en og mod Bayern München i Champions League-finalen, der popper op.

Selv da han en dag blev udvist på Old Trafford i en kamp mod Newcastle, klappede tilhængerne ham kærligt af banen.

Foto: REUTERS FILE PHOTO Vis mere Foto: REUTERS FILE PHOTO

Solskjær spillede 235 kampe for Manchester United og scorede 91 mål. Han vandt seks engelske mesterskaber, to gange FA Cup, og så afgjorde han en Champions League finale. Det er slet ikke så ringe.

Mange hylder Solskjær. Men der er også mange, specielt i min verden af fodboldeksperter, der sidder med korslagte arme og rynker på næsen. United har jo kun spillet mod bundholdene. Han kan for lidt taktisk. Han har bare været heldig. Har han overhovedet noget tøj på?

Ja, spørgsmålet er nemlig, om ikke Solskjær har lige præcis det på, han skal bruge, for hvad skal man egentligt kunne som manager for Manchester United?

Man skal kunne stå for presset. Det kan Solskjær. Han er hverken for lille til klubben som Moyes. Eller for stor som Mourinho var, i hvert fald ud i egen indbildning.

Superstjerner, som Pogba og Lukaku, har ikke brug for en lærer, der ryster opgivende på hovedet, når de svarer forkert Morten Bruun

Han kender hverdagen fra sine ni år som spiller, hvor han endda skulle leve med den konstante uvished om at være inde eller ude af holdet. Det klarede han. United skræmmer ham ikke.

Man skal kunne omgås millionærer. Spillere som Paul Pogba og Romelu Lukaku skal selvfølgelig have anvisninger, men de ved jo godt, hvordan man spiller fodbold.

Til gengæld har de også vist sig at være sensible typer, der vantrives i et dårligt miljø. Nogle gange fejlbedømmer vi disse superstjerner, for mange af dem er i virkeligheden ikke meget ældre end gymnasie-elever. De har heller ikke brug for en lærer, der ryster opgivende på hovedet, når de svarer forkert. Det gør Solskjær aldrig.

Til gengæld fortæller han konstant sine spillere historien om United. United kan slå alle. Vi har en fantastisk historie. Når vi har scoret det første mål, går vi efter det næste. Banaliteter, javel, men hvis det er det, folk vil høre. Og det der virker.

Foto: LEE SMITH Vis mere Foto: LEE SMITH

Søndag møder Manchester United Tottenham på Wembley med undertegnede som kommentator. Kampen er blevet kaldt Solskjærs første store test.

Tænk, hvis han også vinder den? Det kunne jo godt tænkes. Hvad skal vi så sige?

I har nok fattet pointen, men for en sikkerheds skyld skærer jeg den lige ud i pap.

Undervurder ikke Solskjær i spillet om den permanente post som manager for Manchester United.