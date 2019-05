Nicklas Bendtner kan meget vel være i gang med de sidste krampetrækninger af sin fodboldkarriere.

Sådan lyder det fra fodboldeksperten Morten Bruun, som tror, at problemerne i Rosenborg kan få 31-årige Nicklas Bendtner til at indstille karrieren.

»Det ville ikke undre mig, hvis han stopper sin karriere. Nu gambler jeg ikke, men hvis jeg gjorde, så ville jeg spille på, at han stopper.«

»Jeg har bare en fornemmelse af, at Nicklas Bendtner ikke rigtig har nogen fornøjelse af fodbolden længere. Det er også de meldinger, der kommer fra Norge – at han hellere vil være fri for at træne end at træne,« siger Morten Bruun med henvisning til historien om, at Bendtner er faldet i unåde hos holdkammeraterne.

I Morten Bruuns optik slukkede gnisten hos den tidligere danske landsholdsangriber, da han for snart et år siden blev sorteret fra til den danske VM-trup i sidste øjeblik.

»Jeg tror, at Nicklas Bendtner døde som fodboldspiller, da han ikke blev udtaget til VM. Det er siden dengang, det for alvor er gået ned ad bakke i Rosenborg.«

»Til og med efteråret 2017 lavede han mange mål i en godt nok svag norsk liga, men stadigvæk… Han scorede jo mål, kom med på landsholdet igen og fik også noget spilletid i flere kampe. Der lignede han jo en VM-spiller. Men efter han ikke kom med til VM, er der jo intet positivt at berette om,« lyder det fra Morten Bruun.

Han forudser dog, at Nicklas Bendtner sagtens kan holde liv i karrieren, hvis han altså ønsker det.

»Hvis han vil fortsætte, så skal han nok finde en klub. Men så bliver det en kort kontrakt, hvor lønnen er meget afhængig af præstationerne, og det bliver en klub på et alternativt niveau.«

Det bliver bare ikke i Danmark, at Nicklas Bendtner skal hente sin næste lønseddel, forudser Morten Bruun.

»Jeg tror ikke, der er nogen klubber i Danmark, som vil røre ham. Det vil man være for bange til. I England kunne han godt komme til en klub i The Championship. Men det bedste bud er vel sådan noget som Kina, Emiraterne eller USA – så kan han gå efter pengene der,« siger han og tilføjer:

»Men jeg vender tilbage til: Vil han det nok? Gider han det egentlig? Tænder han på fodbolden? Eller tænder han bare på livet som fodboldstjerne og den glamour, der er omkring det? Der er jeg i hvert fald usikker på, hvad svaret er,« siger Morten Bruun.